影／超強攔路貓帶奶喵見奴才　瞇眼示意：收編我們吧！

Yang Xiao表示2個多月前在門口遇見這隻三花貓，一開始牠很怕人，但由於住家位於無尾巷最後一間來往車輛少，因此他在門口放置飼料與清水，餵了將近一個月才慢慢摸得到牠，彼此熟悉之後只要Yang Xiao出門牠就會在腳邊蹭蹭撒嬌。後來觀察到牠肚子變大疑似有懷孕跡象，想撈回家卻被牠閃開，隨後牠消失好幾天都沒來蹭飯。直到兩星期前三花貓再度出現，這時Yang Xiao發現牠有哺乳跡象，猜想應該已經分娩，便在路邊陪喵玩看看牠是否會帶自己去找小貓，結果只是「陪公主玩雜草」兼餵了好幾個小時的蚊子。日前某一天早上他出門買早餐時，三花貓已在門口等飯，餵完乾乾摸完一輪後Yang Xiao就直接去吃飯，沒想到回來時看見牠罕見地還待在門口，等到下午他再次出門時發現三花貓在車底喵喵叫，這時他才看見原來牠連小孩都帶來了！
Yang Xiao心想既然三花貓都帶小孩來「認親」，沒有不安置的道理，於是直接把小奶貓撈進大紙箱裡，三花貓一聽見小孩的喵叫聲也立刻跟過來，就這樣一起住進Yang Xiao家的車庫。但由於家裡還有一隻大狗與兩隻地域性強的貓咪無法收編，原本決定等小貓長大一點之後再幫忙找家，沒想到朋友得知後阿莎力表示願意一起收編貓咪母女，於是「最強攔路貓」從此獲得終身鏟屎官！Yang Xiao也把三花貓的影片分享在貓咪社團，立刻引起網友笑說：「這是一個碰瓷碰到你家客廳為止的節奏」、「恭喜你買一送一」、「願意帶孩子出來，真的很信任你耶！這不強制收編不行呀」、「帶回家了啦，人家都明示表態了」、「這隻貓攔路攔得很徹底XD」現在快來一起看看三花貓的影片吧！（編輯：陳珮瑜）