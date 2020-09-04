鄰居老貓每早堅持進女子家玩　封城一結束溫馨乖等她下班

這根本就是你家貓咪了吧！西班牙一名女子麗埃娜（Liana Peklivanas）多年來都住在鄰居貓咪琴（Ching）的家附近，但他們過去從沒親近過彼此。直到今年因2019新型冠狀病毒（COVID-19）封城，琴不只每天都來撒嬌要進門，還待整天不願回家！

▲想不到封城期間琴竟愛上了麗埃娜，天天來找她撒嬌討抱。（圖／Liana Peklivanas）

麗埃娜說：「牠以前看到我總是很驚慌，從未停留，直到這次西班牙實施封城，牠竟開始每天來我家門口，大叫要開門！」琴平時受到主人滿滿的寵愛，但或許是家中還有其他5隻貓咪一起生活，讓琴打算有所改變。





每天早上琴都會偷溜出來跑到麗埃娜家門前喵喵叫撒嬌，直到她幫忙開門進去。然後琴會在麗埃娜家待整整一天，直到主人晚上特地來將牠抱走，牠才會一臉不情願離開麗埃娜家。麗埃娜說：「畢竟牠已經是隻老貓了，主人也覺得很不可思議牠會這麼做。」



▲麗埃娜對琴很好，每天都讓牠像女皇一樣過生活，給牠好吃的零嘴、幫牠梳毛。（圖／Liana Peklivanas） ▲也讓牠可以盡情享受喜歡的日光浴。（圖／Liana Peklivanas）

當封城結束之後，麗埃娜也開始必須上班了，此時的琴非常不開心。牠會在麗埃娜要去上班時，主動跳進車裡不想離開，有時也必須請出主人將牠撈走，麗埃娜才能順利上班。即使如此，每當麗埃娜下班時，都可以看到琴乖乖坐在她家門口，讓麗埃娜笑說：「雖然牠並沒有正式住在這，但牠似乎已經認定這裡是自己家了。」





接下來這樣被等門的生活會繼續陪伴著麗埃娜，也讓她更期待下班回家的時光。麗埃娜說：「牠真的很討人喜歡，沒有任何貓咪像牠一樣擄走我的心，像牠一樣給我真摯的友情。」（編輯：李家慧）



