鈔票最美風景最新力作曝光！老外背後創作動機有洋蔥

The China Post

報導，上週，一名外國網友在社群軟體Reddit分享「台灣鈔票最美風景」，完美錯位圖引起網友熱議，紛紛敲碗想看其他幣值。這名老外週四再PO出200元鈔票錯位圖，再掀一波討論。

▲上週，一名外國網友在社群軟體Reddit分享「台灣鈔票最美風景」，完美錯位圖引起網友熱議（圖｜翻攝自@IB-45 / Reddit）

▲上週，一名外國網友在社群軟體Reddit分享「台灣鈔票最美風景」，完美錯位圖引起網友熱議（圖｜翻攝自@IB-45 / Reddit）