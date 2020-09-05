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鈔票最美風景最新力作曝光！老外背後創作動機有洋蔥

The China Post/綜合報導
calendar_today2020-09-05 08:00:00

▲Reddit網友@IB-45週四再PO出200元鈔票錯位圖，再掀一波討論。（圖｜翻攝自@IB-45 / Reddit）
▲Reddit網友@IB-45週四再PO出200元鈔票錯位圖，再掀一波討論。（圖｜翻攝自@IB-45 / Reddit）
The China Post報導，上週，一名外國網友在社群軟體Reddit分享「台灣鈔票最美風景」，完美錯位圖引起網友熱議，紛紛敲碗想看其他幣值。這名老外週四再PO出200元鈔票錯位圖，再掀一波討論。

繼上次在陽明山中山樓、玉山北峰拍到的100元、500元鈔票錯位圖，這次原PO前往位在台北市中正區的總統府，手拿兩百元鈔票，將總統府那面對準建築，完美拍出錯位照片。

▲上週，一名外國網友在社群軟體Reddit分享「台灣鈔票最美風景」，完美錯位圖引起網友熱議（圖｜翻攝自@IB-45
▲上週，一名外國網友在社群軟體Reddit分享「台灣鈔票最美風景」，完美錯位圖引起網友熱議（圖｜翻攝自@IB-45 / Reddit）
▲上週，一名外國網友在社群軟體Reddit分享「台灣鈔票最美風景」，完美錯位圖引起網友熱議（圖｜翻攝自@IB-45
▲上週，一名外國網友在社群軟體Reddit分享「台灣鈔票最美風景」，完美錯位圖引起網友熱議（圖｜翻攝自@IB-45 / Reddit）
 

「鈔票最美風景」創作者擁有台灣、紐西蘭雙重國籍，自幼身在國外的他曾待過中國以及紐西蘭。原先預計要前往澳洲讀書的他因疫情而無法如期前行，然而，也因為這段插曲，讓他能好好深入了解這座美麗的寶島。

不同於先前所拍的百元、千元鈔，這次拍攝者還特別製作「黑白」版本照片，看起來別有一番風味。這名來自紐西蘭的網友向The China Post透露，他希望強調總統府的歷史，因此才會以黑白方式呈現。

▲這次拍攝者還特別製作「黑白」版本照片，看起來別有一番風味。（圖｜翻攝自@IB-45
▲這次拍攝者還特別製作「黑白」版本照片，看起來別有一番風味。（圖｜翻攝自@IB-45 / Reddit）
 

「我覺得總統府代表台灣歷史的縮影。」他娓娓道來，現今總統府建於日治時代，後來在二戰時期被美國轟炸，隨後國民政府撤退來台，將其設為總統府。

他列舉幾個總統府古今前後的差別，過去總統府前廣場並沒有停車場，現今汽車普及，不僅有了停車場，且總統府還開放給民眾參觀，與過去威權統治下深鎖的總統府呈現強烈對比。

「當台灣步入民主後，一切都有所轉變。」

至於之後會不會挑戰大霸尖山拍攝五百鈔，這名原拍攝者接受The China Post訪問逗趣地表示，「我盡量，畢竟需要花滿多心力的。」

關鍵字

鈔票最美風景 台灣鈔票 鈔票風景

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