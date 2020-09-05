鈔票最美風景最新力作曝光！老外背後創作動機有洋蔥

繼上次在陽明山中山樓、玉山北峰拍到的100元、500元鈔票錯位圖，這次原PO前往位在台北市中正區的總統府，手拿兩百元鈔票，將總統府那面對準建築，完美拍出錯位照片。
「鈔票最美風景」創作者擁有台灣、紐西蘭雙重國籍，自幼身在國外的他曾待過中國以及紐西蘭。原先預計要前往澳洲讀書的他因疫情而無法如期前行，然而，也因為這段插曲，讓他能好好深入了解這座美麗的寶島。
不同於先前所拍的百元、千元鈔，這次拍攝者還特別製作「黑白」版本照片，看起來別有一番風味。這名來自紐西蘭的網友向The China Post透露，他希望強調總統府的歷史，因此才會以黑白方式呈現。
「我覺得總統府代表台灣歷史的縮影。」他娓娓道來，現今總統府建於日治時代，後來在二戰時期被美國轟炸，隨後國民政府撤退來台，將其設為總統府。
他列舉幾個總統府古今前後的差別，過去總統府前廣場並沒有停車場，現今汽車普及，不僅有了停車場，且總統府還開放給民眾參觀，與過去威權統治下深鎖的總統府呈現強烈對比。
「當台灣步入民主後，一切都有所轉變。」
至於之後會不會挑戰大霸尖山拍攝五百鈔，這名原拍攝者接受The China Post訪問逗趣地表示，「我盡量，畢竟需要花滿多心力的。」