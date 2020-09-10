固定7點59分進公司！「神療癒」打卡單曝光　內行狂搖頭

上、下班打卡是不少上班族或打工族必做的步驟，不但能保障工時，主管也能透過打卡紀錄關心員工出缺席狀況，不過打卡的時間依不同公司規定，有些企業會保留一定彈性時間，員工只要在規定時間內打卡上下班即可，不過近日就有網友貼出一張打卡單，每天打卡上下班時間幾乎完全相同，整排「完美複製」的出勤紀錄就讓不少人大喊「看了好療癒」，原PO也好奇身為老闆或主管會怎麼看待這樣的員工。





近日一名網友在臉書社團《爆廢公社》貼出一張紀錄出缺勤的打卡單，仔細一看這張出勤單，在打上班卡的欄位除了假日以外，竟然連續10天都在上午「7:59」打了上班卡，而中午休息時間也是非常準時的「12:00」打卡，然後每天固定休息了29分鐘，於中午「12:29」開始下午班，而這10天下來，雖然每天加班時間不固定，但也都會在0分或30分時準時打卡。

▲這位員工固定7:59上班，12:00午休。（圖／翻攝自爆廢公社）

這張打卡單曝光後，眾人也被這一整排整齊的出缺勤紀錄吸引注意，忍不住直呼「有夠療癒」、「這麼整齊也太厲害了」、「好難想像每天這麼準時上下班」、「強迫症患者表示舒服～」，不少網友也對這名員工感到敬佩照片，回答原PO「準時上下班、不遲到不早退，很優良啊」、「加薪直接加爆」、「好員工不善待嗎」、「好好獎勵～不浪費公司資源」。

不過也有身為主管、老闆的網友就表示疑惑，「如果一早來卻慢慢吃早餐也不太好」、「看公司性質吧，我不介意員工一定要準時到，如果太累也可以晚點進辦公室」、「我其實很討厭員工早到，卻東摸摸西摸摸的。我寧願員工準時上班，然後一進門就備戰狀態」、「真的寧可時間內好好做完工作，不必準時打上下班卡」。（編輯：楊智傑）