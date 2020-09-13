他拆行動電源見「詭異心經」毛爆！行家曝真實功用：很神

現代人出門總是離不開手機，甚至還有人會自備行動電源，以此保持手機電量充足。不過，就有網友指出，自己的行動電源電池出了問題，因此打算拆解一下自行改造一番，沒想到卻意外發現裡頭藏有「心經」，讓他嚇壞直呼「我默默的解除了什麼封印？」對此，就有許多行家曝光背後真正用途。





▲行動電源裡面藏有心經。（圖／翻攝爆廢公社臉書）