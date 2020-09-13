他拆行動電源見「詭異心經」毛爆！行家曝真實功用：很神

現代人出門總是離不開手機，甚至還有人會自備行動電源，以此保持手機電量充足。不過，就有網友指出，自己的行動電源電池出了問題，因此打算拆解一下自行改造一番，沒想到卻意外發現裡頭藏有「心經」，讓他嚇壞直呼「我默默的解除了什麼封印？」對此，就有許多行家曝光背後真正用途。
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示行動電源最近電池出了問題，因此準備拆解行動電源改造一下。但沒想到一拆開後，竟然發現裡面藏有「般若波羅蜜多心經」。
一看到心經後，原PO就驚嘆直呼「讓我驚訝的不是心經，而是廠商有這個想法，增加成本在消費者根本看不到的地方，默默的守護著消費著」，不過他意外發現心經後，也焦急提問「還是說我默默的解除了什麼封印？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也紛紛猜測，「只有我覺得這樣很噁嗎」、「會不會其實用爛東西充數，寫這個好安心一下」、「你把封印解開了」、「老闆肯定學佛的」、「其實是鎮住某些東西」、「感覺有隱情」。
不過，也有行家給予不同答案，「那是怕它爆掉的乖乖符」、「這跟綠色乖乖是一樣的道理」、「跟乖乖有同樣的功效」、「感覺跟放綠色乖乖一樣啊！很神奇」。
對此，原PO也覺得頗有道理，於是更新內文表示「似乎解釋成廠商貼來，希望自己的行動電源乖乖的，不要爆炸出問題比較合理！不過不管是哪個方面，我覺得這都是件好事啦！畢竟這個成本跟這件事真的很難得。」（編輯：陳雅雲）