陌生女求助「幫買內褲」！她心軟秒掏錢　一查真相臉綠了

出門在外若突然有陌生人緊急向你求助，你會是什麼反應呢？就有一名女網友指出，自己某天在高鐵附近的超商等待友人時，突然有位陌生女子向她求助，對方希望原PO能買件內褲給她，女網友一聽理由後也心軟掏錢幫忙，沒想到事後店員吐出「真相」，就讓原PO十分無奈。





▲原PO貼出發票，證明自己有幫忙對方購買內褲。（圖／翻攝爆廢公社臉書）