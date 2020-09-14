陌生女求助「幫買內褲」！她心軟秒掏錢　一查真相臉綠了

出門在外若突然有陌生人緊急向你求助，你會是什麼反應呢？就有一名女網友指出，自己某天在高鐵附近的超商等待友人時，突然有位陌生女子向她求助，對方希望原PO能買件內褲給她，女網友一聽理由後也心軟掏錢幫忙，沒想到事後店員吐出「真相」，就讓原PO十分無奈。
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示自己在高鐵附近的超商等待友人時，就有位陌生女子向她靠近，對方更突然提問「可以幫我買內褲嗎？」這名女子也解釋原因說：「我的生理期來弄到內褲，想換內褲...」。
女網友一聽到要求後，就反問這名女子「妳沒錢嗎？」對方也默默點頭承認。遇到這樣的狀況，原PO坦言當下遲疑了5秒左右，「但她一直看著我，而且非常靠近...讓我感覺不買好像有點可憐..感覺好吧...」，事後她就心軟掏錢幫忙結帳了。
然而付完款後，她就發現對方手上還拿著兩件內褲，原PO心想「免洗內褲需要穿那麼多嗎」，事後她也越想越不對勁，感覺自己不是行善而是做了蠢事。但讓她更驚訝的是，事後一名超商店員告知她，「那位女孩是那邊的頭痛人物」，這就讓原PO無奈直呼「所以想提醒大家~可能慣用手法會有接二連三。想提醒不要讓她消費了愛心～」
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也感嘆留言，「今天妳善意幫她，妳是有福報的，今天她欺騙妳，是她損陰德」、「直接幫她買，發票在你手上，雖然是頭痛人物，但也許真的需要妳的幫忙」、「至少她是真的是買內褲而不是要你給錢，相由心生，人美心更美」、「真的有需要幫忙的話我一定也會幫，但是拿兩包我就覺得很不ok了，幫她是心善但貪心又另當別論了」。（編輯：陳雅雲）