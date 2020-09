美國隊長手滑發錯照！沈默3天回「2句話」　30萬人全暴動

「美國隊長」克里斯伊凡(Chris Evans)出演漫威英雄電影爆紅,因為13日無意間在Instagram曝光手機相簿截圖,意外將自己的私密照公諸於世,儘管在發現後隨即刪除,網友卻早已截圖瘋傳,不過也有不少粉絲就發起「保護美國隊長」的活動,上傳克里斯伊凡最愛的狗狗照片並標記「#美國隊長」,取代社群媒體版面上的裸照。而事發兩天後,克里斯伊凡今(15)日終於在推特發聲,吸引眾人討論。





克里斯伊凡日前在IG的限時動態上分享了自己與親友玩比手畫腳的影片,影片利用螢幕錄影錄製了自己的手機相簿照片,但卻無意間錄下其中一張自己的裸照,截圖在網路上廣泛流傳,有粉絲就擔心裸照外流事件會讓曾有焦慮症的他病情惡化,因此發起「保護美國隊長」的活動,呼籲眾人不要再轉傳私密照。

▲克里斯伊凡IG上時常貼出自己與愛犬的照片。(圖/翻攝自克里斯伊凡IG)

而自裸照外流風波以來沉寂3日的克里斯伊凡,今天終於在推特首度發文,他幽默的寫下兩句「Now that I have your attention... VOTE Nov 3rd!」(現在我得到你們的注意了,11/3記得去投票!),不但隱晦回應裸照事件,更幽默大氣的要網友們記得11/3美國總統大選當天千萬要記得去投票,還附上無奈聳肩和掩面的表情符號,吸引超過30萬人按讚轉推。

▲照片外流後,他也逗趣回應要粉絲們「記得投票」。(圖/翻攝自克里斯伊凡推特)

事實上,克里斯伊凡不太常轉發影劇、好萊塢八卦等新聞,更是在自己所有社群網站的頭貼上改換了「ASP」的字樣,其實這個「ASP」是他籌備的網站縮寫,內容將著重讓美國民眾更了解許多社會議題,包含種族、性別、移民等,試圖以自己的影響力推動美國民眾能夠跨越黨派、跨越歧見進行更有力的對話,此次私密照外流後,克里斯伊凡再度利用自己的影響力號召人民記得投票,不少網友就大讚他是真正的「美國隊長」。(編輯:楊智傑)