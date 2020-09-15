美國隊長手滑發錯照！沈默3天回「2句話」　30萬人全暴動

「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）出演漫威英雄電影爆紅，因為13日無意間在Instagram曝光手機相簿截圖，意外將自己的私密照公諸於世，儘管在發現後隨即刪除，網友卻早已截圖瘋傳，不過也有不少粉絲就發起「保護美國隊長」的活動，上傳克里斯伊凡最愛的狗狗照片並標記「#美國隊長」，取代社群媒體版面上的裸照。而事發兩天後，克里斯伊凡今（15）日終於在推特發聲，吸引眾人討論。





克里斯伊凡日前在IG的限時動態上分享了自己與親友玩比手畫腳的影片，影片利用螢幕錄影錄製了自己的手機相簿照片，但卻無意間錄下其中一張自己的裸照，截圖在網路上廣泛流傳，有粉絲就擔心裸照外流事件會讓曾有焦慮症的他病情惡化，因此發起「保護美國隊長」的活動，呼籲眾人不要再轉傳私密照。

▲克里斯伊凡IG上時常貼出自己與愛犬的照片。（圖／翻攝自克里斯伊凡IG）

而自裸照外流風波以來沉寂3日的克里斯伊凡，今天終於在推特首度發文，他幽默的寫下兩句「Now that I have your attention... VOTE Nov 3rd！」（現在我得到你們的注意了，11/3記得去投票！），不但隱晦回應裸照事件，更幽默大氣的要網友們記得11/3美國總統大選當天千萬要記得去投票，還附上無奈聳肩和掩面的表情符號，吸引超過30萬人按讚轉推。

▲照片外流後，他也逗趣回應要粉絲們「記得投票」。（圖／翻攝自克里斯伊凡推特）

事實上，克里斯伊凡不太常轉發影劇、好萊塢八卦等新聞，更是在自己所有社群網站的頭貼上改換了「ASP」的字樣，其實這個「ASP」是他籌備的網站縮寫，內容將著重讓美國民眾更了解許多社會議題，包含種族、性別、移民等，試圖以自己的影響力推動美國民眾能夠跨越黨派、跨越歧見進行更有力的對話，此次私密照外流後，克里斯伊凡再度利用自己的影響力號召人民記得投票，不少網友就大讚他是真正的「美國隊長」。（編輯：楊智傑）