YouTuber點閱10萬才賺3千！內行曝「存活真相」：不好做

隨著網路影片、直播平台興起，不少人靠拍攝有特色的影片，吸引大量點閱累積不少粉絲，成為知名YouTuber，更以此賺進大把鈔票，而越來越多素人希望藉由成為YouTuber，作為自己的主要職業。不過，近日有網友在PTT八卦版提到，點閱10萬左右的YouTuber，大概可賺進3000元，認為其實金額並不算多，貼文立刻引發熱議，釣出內行人分析背後關鍵。
該網友以「點閱平均10萬的YouTuber一月能賺多少？」為題發文，貼文提到聽說點閱率高的YouTuber很好賺，但點閱率破百萬的算很稀缺，一則短片點閱數破10萬的倒是不少，且各行各業的YouTuber都有，不禁好奇詢問「如果不加業配，平均一禮拜一片，點閱平均10萬的YouTuber，一月能賺多少？」
對此，立刻有網友回應「10萬不多，印象中之前有人分享大概3000元」；貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「主要看業配吧？影片流量大概100萬等於3萬台幣」、「要看有沒有業配，業配才是主要收入來源」、「一個月4片每片約10萬點閱的話，頂多當副業」、「這行好難走」、「很少吧？如果沒接業配」、「真的不好做」、「3000～5000左右不等吧」。
不過，也有內行網友分析，在台灣每1萬觀看為300至500元，浮動是因為影片性質下廣告的價錢不一樣，並稱「有人說靠業配，其實那是比較中間區間的人才是靠業配，因為有點規模養的人多，靠那些分潤真的不能怎樣」。至於很多大YouTuber其實不用業配，就已經超越有業配的，直言「光分潤一年可能2000萬甚至3000萬」。（編輯：賴詠璿）