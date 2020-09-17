YouTuber點閱10萬才賺3千！內行曝「存活真相」：不好做

隨著網路影片、直播平台興起，不少人靠拍攝有特色的影片，吸引大量點閱累積不少粉絲，成為知名YouTuber，更以此賺進大把鈔票，而越來越多素人希望藉由成為YouTuber，作為自己的主要職業。不過，近日有網友在PTT八卦版提到，點閱10萬左右的YouTuber，大概可賺進3000元，認為其實金額並不算多，貼文立刻引發熱議，釣出內行人分析背後關鍵。





▲有網友在PTT八卦版提到，點閱10萬左右的YouTuber，大概可賺進3000元，認為其實金額並不算多，貼文立刻引發熱議，釣出內行人分析背後關鍵。（圖／翻攝自PTT）