女依「公司程序」請病假竟被酸！會計1句話惹怒全場

人有時候總是會吃壞肚子，但當你突然不舒服，需向公司請假時，卻遭到酸言酸語對待，想必感受不會太好。近日就有網友抱怨，明明照著公司程序請病假，還被會計酸言酸語，貼文一出也引起網友撻伐。
原PO在《爆怨公社》表示，早上因為肚子痛又吐，趕緊去看醫生，疑似是急性腸胃炎，因此打電話去公司請假，但沒想到被會計酸「妳怎麼常請假啊？」，面對這種情況，讓原PO非常無言，這個月也才請一天而已，而且就是因為人不舒服，才要請假。
原PO指出，沒有人願意生病，而且公司請病假，要花錢開診斷書，還要規定到大醫院看病，請一天病假，掛號費加半薪都要1000元左右，還要被會計酸，真的是無言。
許多網友也紛紛回應，「有些公司，會計都比老闆大」、「重點應該是都生病不舒服了，請個假還要被酸」、「會計管太多了吧」、「照公司規定還要被酸，也太慘」、「如果是公司規定，那跟會計也沒什麼關係吧」、「遇到這種人，只會更不開心 」、「一個月一天，就是常請假？」、「公司有這種人真的很討厭」、「那位會計，什麼都可以酸吧」。
另外也有網友說，「說不定會計只是比較不會說話」、「現在都在推醫療分級，規定要去大醫院，就有點浪費醫療資源了」、「診所證明就可以吧，還要跑大醫院」、「病假需要證明合理，但規定只能大醫院也太硬」、「好扯，我以為有給掛號，看診證明就好，沒想到還選醫院」。（編輯：許智超）