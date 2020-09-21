女依「公司程序」請病假竟被酸！會計1句話惹怒全場

人有時候總是會吃壞肚子，但當你突然不舒服，需向公司請假時，卻遭到酸言酸語對待，想必感受不會太好。近日就有網友抱怨，明明照著公司程序請病假，還被會計酸言酸語，貼文一出也引起網友撻伐。





▲網友認為，已經生病不舒服了，請假還要被酸，誰受的了？（示意圖／翻攝自《Reader's Digest》）