冰箱挖隱藏水餃！他一問阿嬤「購買時間」秒崩潰：剛吃完

不少長輩因為過去生活較為艱辛，養成了節儉的美德，卻衍生出過期也不願意丟掉，導致整個冰箱都塞滿滿的情況發生。近日，就有網友分享，從阿嬤的冰箱翻出一袋水餃，吃完12顆才發覺，這包已經過期了，讓他超崩潰，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《爆廢公社》分享，他從阿嬤的冰箱裡翻到一袋冷凍水餃，當下沒想太多，於是就直接煮來吃，但吃完12顆才發覺「這水餃竟是九年前的」，他雖然非常崩潰，但還是開玩笑的說「阿嬤真的是一種神奇的物種」。
原PO也解釋，因為阿嬤說「是某某往生時買的水餃」，所以推算下來才知道有九年了，原PO還提到，他煮的時候水餃皮都爛了，「就是絞肉湯而已，味道還好，沒甚麼酸味」，他吃完到現在也沒有出現不適。
網友看完也紛紛回應，「把冰箱發揮得淋淋盡致」、「吃完還活著也很神奇」、「阿嬤表示冰著，就不會壞掉」、「冰箱也是神奇的百寶箱」、「原PO的肚子也是很厲害」、「吃了頂多清腸胃」、「這冰箱好強，居然還好好的」、「你就繼續找，搞不好會找的跟你同年的」、「不愧是阿嬤的冰箱」。
不過也有網友說，「完全不能接受冰箱被堆到爆」、「冰箱塞太滿，其實會降低它的保鮮功效」、「我家的冰箱不容許出現塞滿的情況」、「冰好冰滿，真的母湯」、「好恐怖，我都是定期清理」、「我家冰箱如果被塞滿，我會連冰箱都扔了」。（編輯：許智超）