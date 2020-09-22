冰箱挖隱藏水餃！他一問阿嬤「購買時間」秒崩潰：剛吃完

不少長輩因為過去生活較為艱辛，養成了節儉的美德，卻衍生出過期也不願意丟掉，導致整個冰箱都塞滿滿的情況發生。近日，就有網友分享，從阿嬤的冰箱翻出一袋水餃，吃完12顆才發覺，這包已經過期了，讓他超崩潰，貼文一出也引起網友熱議。





▲（示意圖／翻攝自 《Pixabay》）