吐司夾什麼才好吃？老饕狂推「神秘配方」：加下去就對了

不少人都會到超商或是超市買吐司回來，但通常吐司開封之後，保存期限都只有1天至3天左右。近日，就有網友煩惱，快過期的吐司該怎麼處理該，又不想單吃白吐司，於是突發奇想試了三種口味，但都沒有想像中的好，貼文一出也引起熱議。
原PO在《Dcard》表示，由於之前買的吐司快要過期了，而單吃白吐司也吃膩了，於是開始翻房間裡的糧食，「搭夾了一些洋芋片發現還不錯，以為自己有天賦，又塗了一層藍莓醬吃吃看，結果有點違和，稱不上好吃又不難吃」。
原PO指出，他突發奇想，拿兩顆茶葉蛋切半夾土司，「這個真心不推，吐司跟蛋黃都很乾，味道也湊不起來，想問大家，還有什麼個人特殊配方嗎？」
老饕看完貼文也紛紛推薦一道食材，「草莓果醬加上肉鬆」、「花生醬、肉鬆、蛋，好吃」、「一層麵茶粉、一層肉鬆、一層花生粉」、「XO醬+肉鬆，爆好吃」、「吐司抹巧克力醬再夾布丁」、「加肉鬆，輕鬆解決整條」、「肉鬆加下去就對了」、「烤完吐司，在配上肉鬆」、「真心覺得加肉鬆就夠讚了」。
另也網友有回應，「水煮蛋壓碎再拌美乃滋，就現成蛋沙拉土司了」、「拿去炸直接變零食」、「科學麵，然後不要加粉」、「加過蜂蜜，還不錯」、「龍蝦沙拉加上起司再撒點胡椒」、「吐司烤過之後加什麼都好吃」、「蜂蜜芥末醬」、「我覺得直接灑胡椒鹽也好吃」、「一層吐司塗上一層厚厚的優格，再鋪上OREO再塗上厚厚的優格，重複2到3層後蓋上一片吐司、淋上優格，放進冷凍1小時」。（編輯：許智超）