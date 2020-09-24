吐司夾什麼才好吃？老饕狂推「神秘配方」：加下去就對了

不少人都會到超商或是超市買吐司回來，但通常吐司開封之後，保存期限都只有1天至3天左右。近日，就有網友煩惱，快過期的吐司該怎麼處理該，又不想單吃白吐司，於是突發奇想試了三種口味，但都沒有想像中的好，貼文一出也引起熱議。





▲網友突發奇想，在吐司裡加入洋芋片，另一個加上茶葉蛋。（圖／翻攝自《Dcard》 ）