前任捧場買保單！主管竟吐「誇張言論」　女氣炸：不幹了

常聽聞有些老鳥會霸凌、欺負一些剛出社會的職場新人，對此，也有一名女網友抱怨，自己是工作半年的「菜鳥」，在做保險業，而前男友為了捧個場，給她做業績，怎知主管竟吐出「一句話」，讓她超傻眼，貼文一出，也讓網友們大罵「超噁」。





該名女網友在社群平台《Dcard》上以「主管很重要」為題發文，表示自己是一位剛入職場半年的菜鳥，而她的主管很不會講話，在單位也都被其他人排擠。而她自己雖是個新手，但業績也不差，「剛進來的時候就是緣故件，家人的、自己的，還有保持普通朋友關係的前男友」。



▲女網友在社群平台《Dcard》上以「主管很重要」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》） 前些日子，前男友也為了捧場，向她購買了儲蓄險，她也補充，和前男友倆人彼此都有男女朋友了，沒有私下見過面，簽約當天，對方也是帶著女朋友來的，不過，「那件case是成功簽了，但主管只問我：『你們是不是有上床？』」，讓她超傻眼。



▲主管。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 又某天，有一件認識很多年的朋友給原PO規劃醫療險，主管也是再問同樣的話，讓原PO感覺超級差，更透露只要是公司漂亮的女生，都會被主管貼上「靠姿色賣保單」的標籤，也憤怒直呼「老娘真的不想再為他賣命了」。





貼文一出，引起網友熱議，「嘴巴講什麼的人，通常腦袋都在想什麼」、「這種爛主管的話，妳直接離職就好，已賣的保單客戶還是會幫他們服務就好，或是可以換主管吧」、「離開了啊，這種主管超噁，難怪保險業常被惡化」、「要離開先告性平啦」、「希望這種主管能得到適當的處分，保險業真的需要整頓一下，希望原PO能順利解決問題」。（編輯：郭佩蓉）



