男「預付千元」買便當！供餐卻問題不斷　網嘆：心臟真大

有些人非常喜歡吃某家店的食物，會跟店家協調用「預付」餐費的方式，讓店家慢慢扣，但如果店家開始出狀況，會要求退款嗎？近日就有網友抱怨，跟一家便當店預付1600元，結果後續的供餐不停出問題，品質也變差了，貼文一出引起討論。
原PO在《爆怨公社》表示，自己向一間便當店預付1600元，而且之前去店裡吃過還不錯，但這就是惡夢的開始，總共叫了6次便當，前兩次的菜都很好吃，也沒什麼問題。
原PO指出，第三次開始飯沒熟又超級硬、菜也超硬、肉也超硬，但向老闆娘反應之後，態度也很好，只說可能是鍋子壞掉導致的，接著第四次感覺五穀飯怪怪的，但也沒想太多，後來第五次叫便當根本沒來，竟然忘了送，第六次還可以忘了放主餐，便當可以便宜20元，「我真的要瘋了，太傻眼了吧」。
許多網友也紛紛回應，「心臟真大，我都不敢預付」、「錢先給，就有可能會出現這種問題」、「錢拿到了才不會理妳」、「可能是看妳好講話吧」、「看起來一點都不好吃」、「好誇張，這種品質完全不行」、「態度感覺也滿隨便的」、「超傻眼的，一開始不是評價很好嗎」、「直接要求退款啦」。但也有網友表示：「也不是預付的問題，純粹運氣太差了...」、「有問題還是要跟店家抗議」、「1600付完就沒有下次啦！」假如店家和消費者之間不幸發生糾紛，也可向各縣市消費者服務中心、消保官或消基會申訴。（編輯：許智超）