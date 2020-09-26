男「預付千元」買便當！供餐卻問題不斷　網嘆：心臟真大

有些人非常喜歡吃某家店的食物，會跟店家協調用「預付」餐費的方式，讓店家慢慢扣，但如果店家開始出狀況，會要求退款嗎？近日就有網友抱怨，跟一家便當店預付1600元，結果後續的供餐不停出問題，品質也變差了，貼文一出引起討論。

▲網友附上沒有主菜的便當菜色。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）