銀行來電轟炸講不停！女爆氣吐「1句」 秒靜音：下次秒掛

許多人都曾接過不少通「電話推銷」，但能真正聽完的人似乎也不多，有時即便已經婉拒，對方依舊會把講稿說完才肯罷休。近日，就有網友抱怨，接到知名銀行的電話，雖然已經表明沒有意願，對方卻當作沒聽到，執意要講完，貼文也引起網友熱議。

▲做過這行的網友說，每天要達到一定的時數，不然不能下班。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）