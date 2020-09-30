銀行來電轟炸講不停！女爆氣吐「1句」 秒靜音：下次秒掛

許多人都曾接過不少通「電話推銷」，但能真正聽完的人似乎也不多，有時即便已經婉拒，對方依舊會把講稿說完才肯罷休。近日，就有網友抱怨，接到知名銀行的電話，雖然已經表明沒有意願，對方卻當作沒聽到，執意要講完，貼文也引起網友熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，剛剛接到某家銀行的電話，還沒等對方開口，她就先表明自己不需要，沒想到對方仍然堅持唸完他的講稿，在這之間，原PO也怕下次再接到一樣的電話，便說「我不需要謝謝，可以把我的資料刪除嗎？」他卻還是繼續念稿。
原PO指出，後來等到有點不耐煩，於是直接說「要還嗎？」，對方終於停下來說「你覺得呢？」這也讓原PO當場無言，原來對方都有聽到，「我還以為我按到靜音了呢」，難怪幾乎人人都會秒掛推銷電話。
許多網友也紛紛回應，「我通常都拒絕完就掛掉」、「好有耐心，還讓他講」、「我都把電話放旁邊給他講，我繼續忙我的」、「我上次掛掉，她還以為沒訊號，又打來了」、「各行各業的無奈」、「我都直接說我在忙」、「原來聽到這三個字才會回魂 」、「陌生電話跟沒號碼的一律不接滑掉」。
不過也有做過這行的網友說，「其實公司會要求不管對方要不要聽，掛電話以前就是盡力把稿說完就對了」、「其實他每通電話基本上會被算秒數，因為每天都必須達到通話時數的規定」、「太早掛掉會被主管罵的」、「面對很多人不友善的回應，還是得硬著頭皮繼續聽、繼續講」、「要達標才能準時下班」。（編輯：許智超）