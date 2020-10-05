男驚爆國中課表「暗黑秘密」　網+1點頭：全台爸媽都不知

在國高中時期，學生都是屬於「按表操課」階段，每週一到五都是從早上8點上課到下午5點，8堂課排好排滿，但事實真的是這樣嗎？近日，就有網友分享一張國中班級的小黑板行事曆，貼文一出引發廣大迴響。
原PO在「爆廢公社」貼文指出「問一下現在國中還是這樣嗎？，童軍、家政、美術、音樂全都拿去考試，台灣教育還是跟以前一樣嗎？」只見照片中，一個小黑板左邊第一行就寫著「明音樂課考數學1-2」。
貼文一出，網友紛紛回應「哇！回憶殺，以前段考前絕對沒有藝文課程」、「以前國中都常常這樣，音樂課拿來上其他課程」、「借資訊課考試+1」、「因為老師從小也是這樣，這是一種傳承哈哈」、「超常這樣啊，童軍家政有時候也拿來考試和趕課」、「大家都遇過也都知道，但爸媽跟政府機關永遠不知道」、「這是常態，只是學生也不會跟爸媽說，全台爸媽都不知道」。
另外，也有不少人分享經驗「早自習、體育課、音樂課、美勞課都被借過，到底是有多愛考試，說真的會讀書就會讀，不會讀書的藝術方面也是很強大的，我就是哈哈」、「尤其段考前，這些課完全上不到，這些老師都很善良的借出去，之前有一天8堂上過4堂數學課，算到要吐血」、「主科老師上不完，段考前真的狂借，阿我也不知道那些藝文老師是人好還是想偷懶」。（編輯：張嘉哲）