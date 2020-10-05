男驚爆國中課表「暗黑秘密」　網+1點頭：全台爸媽都不知

在國高中時期，學生都是屬於「按表操課」階段，每週一到五都是從早上8點上課到下午5點，8堂課排好排滿，但事實真的是這樣嗎？近日，就有網友分享一張國中班級的小黑板行事曆，貼文一出引發廣大迴響。

▲網友分享國中的小黑板行事曆，上面寫著音樂課要拿來考數學。（圖／翻攝爆廢公社）