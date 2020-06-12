蘇卸責讓唐鳳背黑鍋？國民黨分析「三倍券將出亂子」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

中華郵政為發放實體振興券，擬於7月18日、25日兩天，全台郵局全天加班，國民黨今天(12)分析郵局櫃台的運作能量，預言三倍券發放將出現大排長龍、領不到的民生亂象，行政院長蘇貞昌可能卸責，由「惟你是問」的唐鳳背下黑鍋；國民黨建議以身分證號尾數區分不同日子來購買三倍券，可以避免人潮聚集及排隊擁擠。文傳會主委王育敏表示，雖然振興券有提供預約管道，但口罩3.0的預購人數約182.5萬，佔全國人民比例8%，根據媒體調查，約高達40%、約920萬名國人傾向前往郵局領取實體紙本，但我國郵局家數共1299家、郵局基層員工6000多名，就算中華郵政預計增加1千名人力，平均一間郵局也只能承擔7,082名客戶、1名員工平均要負責發放1314份消費券。王育敏也指出，中華郵政宣稱每人領取時間要壓縮在2分鐘以內，這不但造成員工工作壓力過大，更容易在匆忙中發生錯誤。而且以每人2分鐘換算，一天八小時完全不做任何其他郵政業務，一個櫃台一天也只能處理240份振興券，一間郵局必須加開兩到三個櫃台，全天處理振興券才能有可能在2周內發放完畢，如果櫃台一天湧入超過240人領券，就會出現大排長龍而最後領不到券的狀況。文傳會副主委李永萍表示，未來許多弱勢族群、身心障礙人士在如此炎熱的天氣去排隊購買三倍券，還可能會買不到的情形，根本是在製造國人麻煩。過去郵局在馬政府分流下，曾協助發放210萬份的消費券，而現在卻是要處理高達920萬份以上的三倍券，完全超出郵局的處理量能。文傳會副主委黃子哲質疑，蘇貞昌院長提出的振興三倍券方案，沒有完整的規畫和配套，然後還「超前卸責」，說出若有問題，唯唐鳳是問這種推卸責任的話，行政院這種畫大餅的作法下，極有可能重演萬元紓困亂象。國民黨中央提出三點具體建議：一、參考南韓作法，以身分證號尾數區分不同日子購買三倍券，避免人潮聚集及排隊擁擠。二、針對無法排隊購買的身障人士、弱勢族群，直接發放2000元，減輕國人負擔，並減輕排隊人潮。三、政府應分攤郵局員工責任，三倍券若有發放疏失，由政府承擔所有責任，避免郵局員工分擔賠償。