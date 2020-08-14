錢從哪裡來？藍指控35歲陳其邁2千萬炒股！認賠也未申報

國民黨指出，2019年檢方偵辦移民署資訊設備採購弊案時查出，涉案的跨越科技董事長李奇申，與前總統府國策顧問蔡騏遠於1999年創辦「網虎國際」軟體公司，當時才擔任兩屆立法委員的陳其邁，2000年就有辦法與助理集資約2千萬元，透過蔡騏遠購買網虎未上市股票，令人感嘆年僅35歲的陳其邁的財力竟如此雄厚？
國民黨提出三大疑點，分別為：
質疑點一：陳其邁與蔡騏遠的關係？
外傳蔡騏遠曾為陳其邁架構網站e-party 與民眾互動，陳其邁更投入鉅資購買網虎的未上市股票，但網虎國際後來因投資糾紛鬧得沸沸揚揚，檢方偵辦後，蔡騏遠以違反證券交易法被起訴，陳其邁還以證人身分作證，顯見兩人關係匪淺，其中有何利益關係？陳其邁有必要說清楚。
質疑點二：35歲的陳其邁買股的2千萬元從何而來？
2000年，年僅35歲的陳其邁第一次連任立委，很難想像他有能力與助理籌資2千萬元購買網虎未上市股票。外傳陳其邁當時表示，要拿他父親陳哲男的土地去向銀行借錢購買。但若是借錢買股，陳其邁的「輕鬆態度」啟人疑竇，因為當2千萬股票全賠時，居然可以輕描淡寫地說「早就忘記手中的網虎股票放在那裡」，難道這筆錢都不用還嗎？
國民黨說，尤其幾年後，隨即爆發陳哲男貪瀆案件，令人懷疑當時陳其邁鉅資買股的金錢來源？究竟是不是陳哲男所提供？為何當時陳其邁不敢於財產申報這筆買股資料？是否另有隱情？
質疑點三：陳其邁想藉炒股發大財？
2000年陳其邁擔任立法委員，沒有想著為人民服務，只想著跟助理集資買股做發財夢，如今陳其邁參選高雄市長，至今仍不敢簽署反貪切結書。國民黨表示，反貪腐是普世價值，陳其邁不敢簽署反貪切結書，是因為陳其邁心虛嗎？無法交代過往的資金來源嗎？國民黨相信高雄市民絕對不會容許貪腐集團再回歸高雄。
對此指控，陳其邁陣營回應國民黨「烏龍爆料」，陳其邁競選總部發言人邱俊憲表示，此事為單純的投資失利，以自己住的房產作為抵押貸款，財產申報紀錄有記載，且之前已有媒體報導過，並無不法。邱俊憲呼籲，國民黨越到選戰最後關頭，走偏鋒想扭轉選情的賭徒心態就越明顯，選戰還是要回歸正道，以政策和願景對決，才是市民之福。