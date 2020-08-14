🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 政治

錢從哪裡來？藍指控35歲陳其邁2千萬炒股！認賠也未申報

記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-08-14 11:16:15update2020-08-14 11:38:12

▲國民黨14日指控2000年才35歲的陳其邁，居然能與助理集資2千萬元投資未上市「網虎國際」公司股票，之後慘賠也不在意，質疑這2千萬元的來源。(圖/記者陳弘志攝)
▲國民黨14日指控2000年才35歲的陳其邁，居然能與助理集資2千萬元投資未上市「網虎國際」公司股票，之後慘賠也不在意，質疑這2千萬元的來源。(圖/記者陳弘志攝)
國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、李眉蓁競總發言人鄭照新今天(14)指控2000年才滿35歲的陳其邁，居然能與助理集資約2千萬元，投資未上市的「網虎國際」公司股票，之後慘賠也不在意，國民黨質疑這2千萬元的來源，且經查當時陳其邁的財產申報資料，都沒有申報這筆資料，涉及違反公職人員財產申報法，有申報不實之嫌，陳其邁有必要對社會清楚交代。

國民黨指出，2019年檢方偵辦移民署資訊設備採購弊案時查出，涉案的跨越科技董事長李奇申，與前總統府國策顧問蔡騏遠於1999年創辦「網虎國際」軟體公司，當時才擔任兩屆立法委員的陳其邁，2000年就有辦法與助理集資約2千萬元，透過蔡騏遠購買網虎未上市股票，令人感嘆年僅35歲的陳其邁的財力竟如此雄厚？

國民黨提出三大疑點，分別為：

質疑點一：陳其邁與蔡騏遠的關係？

外傳蔡騏遠曾為陳其邁架構網站e-party 與民眾互動，陳其邁更投入鉅資購買網虎的未上市股票，但網虎國際後來因投資糾紛鬧得沸沸揚揚，檢方偵辦後，蔡騏遠以違反證券交易法被起訴，陳其邁還以證人身分作證，顯見兩人關係匪淺，其中有何利益關係？陳其邁有必要說清楚。

質疑點二：35歲的陳其邁買股的2千萬元從何而來？

2000年，年僅35歲的陳其邁第一次連任立委，很難想像他有能力與助理籌資2千萬元購買網虎未上市股票。外傳陳其邁當時表示，要拿他父親陳哲男的土地去向銀行借錢購買。但若是借錢買股，陳其邁的「輕鬆態度」啟人疑竇，因為當2千萬股票全賠時，居然可以輕描淡寫地說「早就忘記手中的網虎股票放在那裡」，難道這筆錢都不用還嗎？

國民黨說，尤其幾年後，隨即爆發陳哲男貪瀆案件，令人懷疑當時陳其邁鉅資買股的金錢來源？究竟是不是陳哲男所提供？為何當時陳其邁不敢於財產申報這筆買股資料？是否另有隱情？

質疑點三：陳其邁想藉炒股發大財？

2000年陳其邁擔任立法委員，沒有想著為人民服務，只想著跟助理集資買股做發財夢，如今陳其邁參選高雄市長，至今仍不敢簽署反貪切結書。國民黨表示，反貪腐是普世價值，陳其邁不敢簽署反貪切結書，是因為陳其邁心虛嗎？無法交代過往的資金來源嗎？國民黨相信高雄市民絕對不會容許貪腐集團再回歸高雄。

對此指控，陳其邁陣營回應國民黨「烏龍爆料」，陳其邁競選總部發言人邱俊憲表示，此事為單純的投資失利，以自己住的房產作為抵押貸款，財產申報紀錄有記載，且之前已有媒體報導過，並無不法。邱俊憲呼籲，國民黨越到選戰最後關頭，走偏鋒想扭轉選情的賭徒心態就越明顯，選戰還是要回歸正道，以政策和願景對決，才是市民之福。

關鍵字

陳其邁 財產申報 炒股 陳哲男 高雄市長

NOW民調中心

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

國民黨控陳其邁涉嫌炒股　邱俊憲：國民黨別再烏龍爆料

國民黨控陳其邁涉嫌炒股　邱俊憲：國民黨別再烏龍爆料

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽