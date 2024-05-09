快訊／Jokic奪年度MVP！生涯第3次獲獎比肩喬丹、賈霸　史上第9人

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Jokic比肩傳奇 生涯第3次獲獎
Jokic此前曾在2021年與2022賽季連續兩季拿下年度MVP，今年則是第3次，NBA史上僅有8人拿到超過3座年度MVP獎，他們分別是：賈霸（6）、Bill Russell（5）、喬丹（5）、Wilt Chamberlain（4）、LeBron James（4）、Moses Malone（3）、Larry Bird（3）、Magic Johnson（3）。這些人的共同身分是奈史密斯籃球名人堂成員和NBA 75大球星，而Jokic則在今天讓自己成為之中的一份子。
本季例行賽，Jokic場均出賽4.6分鐘，可以得到26.4分12.4籃板9助攻1.4抄截0.9阻攻，率領金塊打出57勝25負的戰績排名西區例行賽第2，本季他在得分、籃板和助攻方面都是全隊第一，並在各項指標中都名列NBA前10，連續4季在《Basketball Reference》的勝利貢獻值（17）上領先全聯盟。生涯至今，Jokic已拿過1次總冠軍、3獲得年度MVP、1次總冠軍賽MVP（FMVP）、3次年度第一隊，2次年度第2隊，6次入選全明星。
這次票選Jokic獲得了壓倒性的支持，他拿下79張第一名選票，最終獲得926分；Shai Gilgeous-Alexander擁有1 張第一名選票。本賽季是Jokic連續第4年進入MVP最後評選之中，在2022-23賽季，他最終排名第2，僅次於費城76人隊中鋒Joel Embiid。
也有反對的聲音 Shaq：SGA該拿MVP
Jokic在獲獎後隨即接受採訪，TNT球評Shaquille O'Neal對他說：「Joker你知道我喜歡你，你是聯盟中最好的球員，我要祝賀你得獎。但我必須要說：『我認為SGA應該拿MVP；這不是不尊重你』，我不喜歡破壞人們的興致，但我對這次投票不滿意。」
不過Jokic充滿風度地表示，他認為有很多人值得獲得這個獎項，可能自己最終就是以微小的差距獲勝。他也談到球隊目前的處境危險，以0：2在次輪落後給明尼蘇達灰狼，「我們明天要在明尼蘇達努力，將戰線帶回丹佛。」
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