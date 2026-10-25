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宜蘭縣頭城鎮「每人3000元」振興經濟金！10/27開放領取

一、發放金額：

二、領取資格對象：

三、發放時間與地點：

四、應備證明文件（均須正本，現場查驗後會退還）；

五、注意事項：

等不及明年中央政府2027年全民普發一萬，大家都在問今年還有普發一萬嗎？，《NOWNEWS今日新聞》整理符合資格對象、登記領取方式包含金額、時間地點一次掌握。每人新台幣3000元整（現金發放）。於民國115年8月6日（含當日）前設籍本鎮，且於發放當日仍持續設籍之鎮民（以戶政登記名冊為準）：於民國115年12月31日（含當日）前出生，辦妥出生登記或初設戶籍於本鎮之新生兒，且父或母一方於115年8月6日（含當日）前已設籍頭城鎮，並於發放日仍持續設籍。（各里領取日期及地點請參閱下方）：115年10月27日（二）至10月30日（五）每日09:00至16:00。115年10月31日（六）至11月1日（日）每日09:00至16:00於頭城鎮公所大廳補領。因應新生兒資格開放至年底，新生兒家庭最遲得於116年1月31日前至鎮公所社會課臨櫃辦理。﻿﻿國民身分證正本、印章。﻿﻿委託人國民身分證（或戶口名簿／戶籍謄本）正本、受託人國民身分證正本、雙方印章。（未成年人不得親自領取）：未成年人國民身分證（或戶口名簿／詳細記事戶籍謄本）正本、法定代理人國民身分證正本、雙方印章。﻿﻿﻿（未成年人不得親自領取）：未成年人國民身分證（或戶口名簿／詳細記事戶籍謄本）正本、法定代理人國民身分證正本，法定代理人委託書正本、受託人國民身分證正本、三方印章。符合資格者於發放公告日（115年10月27、28、29及30日，含當日）後亡故，由繼承人推派一人代表領取。應備代表人身分證正本及印章、死亡者除戶謄本正本（或死亡證明）、繼承人戶籍謄本正本，同意代表領取切結書正本。1. 10月27、28、29及30日各里排定發放期間，不開放至鎮公所或跨所屬里別領取。2. ﻿﻿一般鎮民逾115年11月1日未領取者，視同放棄，逾期不予發給。3﻿. 代領人請確實將禮金轉交委託人，切勿挪用衍生法律責任；若有不符資格而冒領、溢領者，公所將依法送達公文限期7日內追回，屆期未繳回者移送強制執行。