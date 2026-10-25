我是廣告 請繼續往下閱讀

自稱擁有萬人斬資歷、常常在成人片中飾演「鬼父」角色的AV男優田淵正浩，在業界有著高知名度，近日他公開自己過去拍攝經驗，表示他把50至60名AV女優列入拒絕合作黑名單，原因竟是她們都不打招呼，讓他直呼態度最重要。田淵正浩透露，很多AV女優在鏡頭前看起來很專業，但是對同事卻超冷淡，就算自己主動打招呼說「早安」，對方也毫無反應，這使得工作的休息空檔都變得很尷尬。田淵正浩認為，AV拍攝需要工作人員與演員互相配合，如果大家基本溝通都做不到，不只影響現場氣氛，也會讓演出過程變得不順利，因此乾脆把這些人列入拒絕合作名單。值得一提的是，這些被田淵正浩列入黑名單的人，通常是剛入行的新人，真正的頂尖女優反而都很親切、有禮貌，就算工作超忙，也會與現場人員互動。田淵正浩認為，不只是鏡頭表現才是專業，有良好的工作態度，才是演員能否在圈子立足的關鍵。