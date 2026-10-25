日本必買的鞋牌越來越多，像是近年風靡全球的Onitsuka Tiger鬼塚虎、HOKA、On昂跑等都是經典例子。但過去有民眾推薦表示，「Maison Mihara Yasuhiro」溶解鞋在日本價格相當便宜，加上外型水準高又百搭，可說是追求潮流人必備神鞋。據了解，MMY在全球最大球鞋交易平台「StockX」中，也榮獲2026年上半年成長最快品牌第4名，甚至打敗鬼塚虎以及Salomon等鞋牌，爆紅多年買氣仍高，就連韓國巨星GD、BLACKPINK成員Rosé私下都愛穿。
日本爆紅神鞋變這雙！MMY溶解鞋被推爆：外型水準高、超百搭
過去有網友在Threads發文推薦，表示自己飛一趟日本東京，整趟最超值的戰利品就是入手一雙「Maison Mihara Yasuhiro」溶解鞋，強調日本與台灣價差高達5000元，便宜到讓他特地回到店內包色，大讚「真的超便宜」。
據了解，「Maison Mihara Yasuhiro」溶解鞋近年知名度起飛，在網路上也不少人推薦「鞋型也很百搭不挑褲子，日本價格真的比台灣甜很多，有去可以買」、「溶解鞋超有個性，穿搭質感超好看」、「我穿著走了25000多步都不會有疼痛感，我有四雙MMY沒有覺得有特別難走的款式」。
MMY溶解鞋紅什麼？2026上半年打敗鬼塚虎：連GD都愛穿
Maison Mihara Yasuhiro（簡稱 MMY）是由日本設計師三原康裕於1997年創立的同名前衛時尚品牌，並以獨創的「溶解鞋」（Original Sole）系列最為廣為人知，其主打解構美學，將經典鞋型與扭曲、流動感的中底結合，創造視覺衝突，誇張且帶有波浪輪廓的厚底設計，能自然拉長腿部比例，無論搭配寬褲、牛仔褲甚至是西裝褲都能輕鬆駕馭，獨特外型瞬間在潮流圈引起風潮。
Maison Mihara Yasuhiro人氣逐漸攀高，買氣也逐年攀升，根據全球最大球鞋交易平台「StockX」公布2026上半年「Big Facts: Brands Making Moves」報告結果顯示，Maison Mihara Yasuhiro榮獲成長最快鞋牌第3名成績，銷售量年增191%，甚至打敗第4名的全球神鞋Onitsuka Tiger鬼塚虎、第5名的Salomon。
值得一提的是，MMY溶解鞋的人氣爆衝，極大部分也是巨星與潮流藝人加持，像是韓國頂流巨星G-Dragon權志龍、BLACKPINK成員Rosé，以及梁朝偉、余文樂、羅志祥等私下都搶著穿上腳，引發粉絲與潮流圈瘋搶，可說是近年崛起的潮流新神鞋。
買一雙要破萬元！MMY推薦日本入手：折扣7000元買到
雖然台灣目前並沒有MMY官方專賣店，不過仍可以在官方授權選品店或知名潮流選物店購買，根據不同鞋款價格落在新台幣9280元至2萬3500元間，屬於中高階至高端的奢華潮鞋，也是多數人卻步不敢購買的最大原因。
因此，多數人建議如果剛好至日本旅遊，可以直接在當地的Maison Mihara Yasuhiro直營店購買，不只可以搭配日圓匯率，還能享有外國遊客退稅優惠，根據不同鞋款折算下來，只需新台幣7000元至9000元就能入手，且日本當地貨量更齊全，其補貨速度遠比台灣來得快速。
MMY溶解鞋真實評價曝光！最大缺點是它：偏硬又重
MMY溶解鞋備受潮流界肯定，實際穿搭效果極佳，被多數人稱讚不只百搭，又因非常具有特色，辨識度極高，獨特的融化流線鞋底能撐起整體穿搭比例，鞋內空間相對寬敞，不會過度壓迫腳掌，對於追求潮流人來說是必買戰鞋。
不過也有一派人認為，雖然外型設計水準高，但最大缺點就是「不好穿」，橡膠鞋底偏硬又重，部分人走久了會覺得腳底板痠痛，需要花時間適應或自行更換軟鞋墊。不過MMY鞋款究竟好不好穿，還是建議民眾親自到門市試穿，避免花大錢買到不適合的鞋款。
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過去有網友在Threads發文推薦，表示自己飛一趟日本東京，整趟最超值的戰利品就是入手一雙「Maison Mihara Yasuhiro」溶解鞋，強調日本與台灣價差高達5000元，便宜到讓他特地回到店內包色，大讚「真的超便宜」。
MMY溶解鞋紅什麼？2026上半年打敗鬼塚虎：連GD都愛穿
Maison Mihara Yasuhiro（簡稱 MMY）是由日本設計師三原康裕於1997年創立的同名前衛時尚品牌，並以獨創的「溶解鞋」（Original Sole）系列最為廣為人知，其主打解構美學，將經典鞋型與扭曲、流動感的中底結合，創造視覺衝突，誇張且帶有波浪輪廓的厚底設計，能自然拉長腿部比例，無論搭配寬褲、牛仔褲甚至是西裝褲都能輕鬆駕馭，獨特外型瞬間在潮流圈引起風潮。
值得一提的是，MMY溶解鞋的人氣爆衝，極大部分也是巨星與潮流藝人加持，像是韓國頂流巨星G-Dragon權志龍、BLACKPINK成員Rosé，以及梁朝偉、余文樂、羅志祥等私下都搶著穿上腳，引發粉絲與潮流圈瘋搶，可說是近年崛起的潮流新神鞋。
雖然台灣目前並沒有MMY官方專賣店，不過仍可以在官方授權選品店或知名潮流選物店購買，根據不同鞋款價格落在新台幣9280元至2萬3500元間，屬於中高階至高端的奢華潮鞋，也是多數人卻步不敢購買的最大原因。
因此，多數人建議如果剛好至日本旅遊，可以直接在當地的Maison Mihara Yasuhiro直營店購買，不只可以搭配日圓匯率，還能享有外國遊客退稅優惠，根據不同鞋款折算下來，只需新台幣7000元至9000元就能入手，且日本當地貨量更齊全，其補貨速度遠比台灣來得快速。
MMY溶解鞋備受潮流界肯定，實際穿搭效果極佳，被多數人稱讚不只百搭，又因非常具有特色，辨識度極高，獨特的融化流線鞋底能撐起整體穿搭比例，鞋內空間相對寬敞，不會過度壓迫腳掌，對於追求潮流人來說是必買戰鞋。
不過也有一派人認為，雖然外型設計水準高，但最大缺點就是「不好穿」，橡膠鞋底偏硬又重，部分人走久了會覺得腳底板痠痛，需要花時間適應或自行更換軟鞋墊。不過MMY鞋款究竟好不好穿，還是建議民眾親自到門市試穿，避免花大錢買到不適合的鞋款。