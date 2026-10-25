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日本爆紅神鞋變這雙！MMY溶解鞋被推爆：外型水準高、超百搭

▲過去有民眾推薦赴日購買MMY溶解鞋，能以較低廉的價格購入，更稱讚其外型水準高、質感相當厲害。（圖／MIHARAYASUHIRO_official臉書）

MMY溶解鞋紅什麼？2026上半年打敗鬼塚虎：連GD都愛穿

▲Maison Mihara Yasuhiro主打解構美學，將經典鞋型與扭曲、流動感的中底結合，創造視覺衝突，誇張且帶有波浪輪廓的厚底設計，能自然拉長腿部比例。（圖／Maison Mihara Yasuhiro日本官網）

Maison Mihara Yasuhiro榮獲成長最快鞋牌第3名成績，銷售量年增191%，甚至打敗第4名的全球神鞋Onitsuka Tiger鬼塚虎、第5名的Salomon。

▲GD私下也常穿著MMY鞋款。（圖／IG@8lo8lo8lowme）

買一雙要破萬元！MMY推薦日本入手：折扣7000元買到

根據不同鞋款價格落在新台幣9280元至2萬3500元間，屬於中高階至高端的奢華潮鞋

▲多數人建議如果剛好至日本旅遊，可以直接在當地的Maison Mihara Yasuhiro直營店購買，不只可以搭配日圓匯率，還能享有外國遊客退稅優惠。（圖／MIHARAYASUHIRO_official臉書）

MMY溶解鞋真實評價曝光！最大缺點是它：偏硬又重

雖然外型設計水準高，但最大缺點就是「不好穿」

日本必買的鞋牌越來越多，像是近年風靡全球的Onitsuka Tiger鬼塚虎、HOKA、On昂跑等都是經典例子。，爆紅多年買氣仍高，就連韓國巨星GD、BLACKPINK成員Rosé私下都愛穿。過去有網友在Threads發文推薦，表示自己飛一趟日本東京，，強調日本與台灣價差高達5000元，便宜到讓他特地回到店內包色，大讚「真的超便宜」。據了解，「Maison Mihara Yasuhiro」溶解鞋近年知名度起飛，在網路上也不少人推薦「鞋型也很百搭不挑褲子，日本價格真的比台灣甜很多，有去可以買」、「溶解鞋超有個性，穿搭質感超好看」、「我穿著走了25000多步都不會有疼痛感，我有四雙MMY沒有覺得有特別難走的款式」。Maison Mihara Yasuhiro（簡稱 MMY）是由日本設計師三原康裕於1997年創立的同名前衛時尚品牌，並以獨創的「溶解鞋」（Original Sole）系列最為廣為人知，其主打解構美學，將經典鞋型與扭曲、流動感的中底結合，創造視覺衝突，誇張且帶有波浪輪廓的厚底設計，能自然拉長腿部比例，無論搭配寬褲、牛仔褲甚至是西裝褲都能輕鬆駕馭，獨特外型瞬間在潮流圈引起風潮。Maison Mihara Yasuhiro人氣逐漸攀高，買氣也逐年攀升，根據全球最大球鞋交易平台「StockX」公布2026上半年「Big Facts: Brands Making Moves」報告結果顯示，值得一提的是，MMY溶解鞋的人氣爆衝，極大部分也是巨星與潮流藝人加持，，引發粉絲與潮流圈瘋搶，可說是近年崛起的潮流新神鞋。雖然台灣目前並沒有MMY官方專賣店，不過仍可以在官方授權選品店或知名潮流選物店購買，，也是多數人卻步不敢購買的最大原因。因此，多數人建議如果剛好至日本旅遊，可以直接在當地的Maison Mihara Yasuhiro直營店購買，不只可以搭配日圓匯率，還能享有外國遊客退稅優惠，根據不同鞋款折算下來，只需新台幣7000元至9000元就能入手，且日本當地貨量更齊全，其補貨速度遠比台灣來得快速。MMY溶解鞋備受潮流界肯定，，對於追求潮流人來說是必買戰鞋。不過也有一派人認為，，橡膠鞋底偏硬又重，部分人走久了會覺得腳底板痠痛，需要花時間適應或自行更換軟鞋墊。不過MMY鞋款究竟好不好穿，還是建議民眾親自到門市試穿，避免花大錢買到不適合的鞋款。