2020亞太BIO健康生技大獎　台灣產業榮耀盛典

▲受訪者：台北市生物技術服務商業同業公會 理事長王孝慈（圖／資料照片）

▲2020亞太BIO健康生技大獎、得獎成員大合照（圖／資料照片）

全球人口高齡化的趨勢，近年來保健食品、健康醫療…等健康生技類別的市場需求逐漸成長，加上2020年受到新冠肺炎所帶來的衝擊，更讓大家對「健康產業」更加重視。而「台北市生物技術服務商業同業公會」正是該產業背後最大的推手與助力，在公會16年來的不斷的努力推動下，成為了產業與政府相關單位、國際展覽之間溝通合作的重要平台。為了鼓勵台灣健康生技產業的優質品牌與廠商，台北市生技公會於2020年5月28日、在台北萬豪酒店隆重舉行「2020亞太BIO健康生技大獎」。台北市生技公會王孝慈理事長更表示，賴清德副總統在擔任行政院長的期間，就特別重視台灣生技產業邁向全球的推廣，而「2020亞太BIO健康生技大獎」為的就是要肯定這些優秀的品牌企業，期盼能把優質廠商引領至國際舞台，讓台灣的能見度增加。「2020亞太BIO健康生技大獎」本屆共計71家報名，53家完成手續共同角逐四大獎項，透過產業界、學術界、政府單位、研發界…等進行企業品牌審查評比，從企業經營規畫、全球通路布局、品牌口碑與產品原料把關…等多層面審查，嚴選出台灣最具代表性的健康生技品牌，並頒發卓越品質獎、傑出健康生技品牌獎、卓越標竿獎、卓越產業領航獎等四大殊榮，此共十八個獎項以及十一位得獎廠商，榮獲本屆亞太健康生技獎最高榮譽，打造台灣健康生技產業榮耀盛典！獎項說明&得獎名單【卓越產業領航獎】：嚴選在業界具代表性的廠商，綜觀企業業績成長值、通路布局全球化、及產業未來發展性等三大方向。得獎廠商：自然美生物科技股份有限公司加捷生醫股份有限公司【卓越標竿獎】：嚴選在業界擁有專業研發領域、產品的創新突破，跳脫以往傳統商業模式，開創行銷新領域。得獎廠商：匯聚升國際企業有限公司-黑魔可可新盛生技國際有限公司-愛閃耀ishine傑出健康生技品牌獎：近年來在業界具有競爭力及商業發展規模化潛力的優質中小企業，開創產業更多元化、更豐富的產品面向。得獎廠商：加捷生醫股份有限公司-加捷甲魚精-P純萃生技股份有限公司-病毒盾菌切錠騰璽國際股份有限公司-Ms搖窈飲艾客有限公司-俏妃糖日喬恩生技有限公司-法國魚鱗膠原蛋白法曲實業有限公司-仁濟長大人青春能量飲京研實業有限公司-小怪獸酵素【卓越品質獎】：根據品牌研發原物料的選擇、商品品質控管、新產品的開發研究、與行銷通路多元化…等四大方向評比。得獎廠商：自然美生物科技股份有限公司- NB-1晶鑽彈力效肌活霜自然美生物科技股份有限公司-平衡滋養霜新盛生技國際有限公司-ishine緊實抗皺源液匯聚升國際企業有限公司-暮光 Magic W 魔晶球引領國際有限公司-儷蕾兒艾客有限公司-俏妃糖法曲實業有限公司- BODY SO 10日纖體凍