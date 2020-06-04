廣編／星傳媒結合AI辨識科技　讓防疫更有創意

防疫期間，台灣各大廟宇仍是香火鼎盛，長期致力於社會公益活動的星傳媒體公司，洞察了台灣消費者在信仰與防疫之間的拉扯，特別與台灣新創技術公司 "NexRetail" 以及台灣知名健康網站 "早安健康"打造了一台AI影像溫感技術體驗機，透過AI辨識技術，不但可以判別民眾的年齡、性別、甚至還可以偵測民眾有沒有戴好口罩，進而投遞給不同消費者最適合的防疫訊息。更特別的是星傳媒體公司透過與松山慈惠堂的合作，讓創新的科技可以走入廟宇，深入台灣民眾的生活。星傳媒體董事總經理李姿韻：「此次新冠肺炎衝擊了台灣各個產業，身為媒體公司，我們一直在思考如何運用自身的專業結合最新技術，提供給台灣民眾需要的防疫訊息。」在台灣深耕多年的星傳媒體公司，長期以來與台灣多家新創公司合作，發展出許多領先業界的技術，而此次可將創新的科技運用在防疫上，也讓星傳媒體副總經理張志豪有感而發：「我們不僅希望能用創新的技術協術我們的客戶，同時也希望這些技術可以運用在社會議題上，這次也藉這個機會，讓民眾感受到台灣不僅是在防疫上領先全球，在新科技上我們也走得非常前面。」這次技術的幕後推手來自於台灣一家新創公司NexRetail，執行長James說明此次技術的核心：「這次打造的AI影像溫感技術體驗機，主要是利用AI影像辨識技術結合中階的熱像儀，來提升AI辨識的精準度，偵測出民眾的年齡性別以及是否有佩戴好口罩，搭配紅外線體溫感測，便可對於沒有佩戴好口罩或體溫過高的民眾，做出及時的提醒。同時透過大數據的分析，可以即時偵測出平均人流與口罩配戴率，了解各個區域的社交防禦率。」此次的活動與松山慈惠堂合作，引起當地民眾與信眾們廣大的迴響，許多民眾對於AI技術運用在防疫訊息上感到非常新奇，也留下深刻印象。星傳媒體公司成功的在民間信仰中注入創新科技，讓防疫更有新意也更有創意。