廣編／皇普建設召開股東會　新團隊接手邁第三年成果矚目

皇普建設(2528)6/17召開股東會，新團隊自106年底接手經營迄今邁入第三年，經營成果倍受矚目。新團隊全台由北至南共推出六案，預計今年年底桃園楊梅「皇普鉑苑」、台南東區「皇普文苑」兩案完工交屋，能為公司帶來營業收入入帳。在新團隊接手經營三年期間，董事長蘇永平對公司業績佈局明確，積極購地開案，除今年即將完工的「皇普鉑苑」、「皇普文苑」兩案外，龜山「皇普MVP」預計於110下半年度完工；竹北「皇普雲鼎」住家已全數銷售完畢，預計111年底前完工；至於112年則有台中「皇普莊園」及高雄「皇普摩天100」兩案預計可完工入帳。台中光華高工舊址的「皇普莊園」案，年初開賣至今超過5成。皇普建設今年成立35週年、上市25週年，為回饋客戶，今年4月推出「新人成家幸福專案」，並獲得許多新人首購族支持及回響。除此之外，皇普建設今年再購入桃園青埔土地，並積極展開規劃，預計將在今年年底前取得建照；經營團隊在董事長蘇永平帶領下，繳出了亮麗的成績單，市場對於公司未來也因此充滿信心。今日股東會改選董事，原本的5席董事及2席監察人共有5位續任，董事長蘇永平持續以最高票當選，另有黃綺君、李倩惠兩位獨立董事加入，股東以選票表達對經營團隊過去三年經營成果之肯定，本次改選後經營團隊將延續過去經營目標，在全台北、中、南不設限積極開發，提升產品競爭力、品牌價值以創造更多利潤，持續為所有支持皇普之股東及客戶努力。