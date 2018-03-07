大陸地區不明人士爭榮民遺產　岡山榮民之家成功把關

大陸地區冒出1名男子狀告法院，要向岡山榮民之家爭取老榮民遺產，目前1審判決出爐，岡山榮家獲判勝訴，成功為國庫把關。

岡山榮民之家主任謝琦偉表示，岡山榮家徐姓老榮民於104年亡故，岡山榮家依據相關法令管理遺產，並經清查，尚無合法繼承人或受遺贈人之後，原計畫將遺產於今年10月繳歸國庫，大陸地區卻冒出1名男子狀告法院，向榮家爭取老榮民遺產，目前1審判決出爐，岡山榮家獲判勝訴，成功為國庫把關。

據了解，該名大陸男子向法院主張，自己是徐姓老榮民姪子，老榮民生前返回大陸探親期間，曾經立下遺囑，把他列為過繼的兒子，百年之後，要將名下遺產扣除喪葬費後，全部遺贈給他，但他申請岡山榮家交付老榮民遺產時，一再遭到岡山榮家以缺乏合法文件等理由退件，於是他跨海聘請台灣律師幫忙打官司。