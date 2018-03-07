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大陸地區不明人士爭榮民遺產　岡山榮民之家成功把關

記者黃守作／高雄報導2018/03/07 16:16
▲大陸地區冒出不明人士爭榮民遺產，岡山榮民之家成功把關。(圖／記者黃守作攝，2018.03.07)
▲大陸地區冒出不明人士爭榮民遺產，岡山榮民之家成功把關。(圖／記者黃守作攝，2018.03.07)

大陸地區冒出1名男子狀告法院，要向岡山榮民之家爭取老榮民遺產，目前1審判決出爐，岡山榮家獲判勝訴，成功為國庫把關。

岡山榮民之家主任謝琦偉表示，岡山榮家徐姓老榮民於104年亡故，岡山榮家依據相關法令管理遺產，並經清查，尚無合法繼承人或受遺贈人之後，原計畫將遺產於今年10月繳歸國庫，大陸地區卻冒出1名男子狀告法院，向榮家爭取老榮民遺產，目前1審判決出爐，岡山榮家獲判勝訴，成功為國庫把關。

據了解，該名大陸男子向法院主張，自己是徐姓老榮民姪子，老榮民生前返回大陸探親期間，曾經立下遺囑，把他列為過繼的兒子，百年之後，要將名下遺產扣除喪葬費後，全部遺贈給他，但他申請岡山榮家交付老榮民遺產時，一再遭到岡山榮家以缺乏合法文件等理由退件，於是他跨海聘請台灣律師幫忙打官司。

謝琦偉指出，針對榮民遺產管理，我國一直訂有「退除役官兵死亡無人繼承遺產管理作業程序」等完善法令，尤其是親屬關係或遺囑等重要文書效力的認定，也一向遵循「台灣地區與大陸地區人民關係條例」中，必須經過我方海基會驗證、始可推定為真的要求，但遺憾的是，該名大陸男子始終提不出類似合法文件，甚至推出應該利益迴避的自身妻子當證人。

謝琦偉並指出，若任何人都可僅憑1份真假未定的遺囑手稿，以及沒有經過法律公證的親屬關係，就要爭取老榮民畢生留下的心血積蓄，豈不有損真正合法繼承人利益、或是最終應該歸屬於全民的國庫利益、甚至是漠視已故老榮民的利益，所以堅持依法行政，不論榮民遺產多寡，就算面對再困難的挑戰，岡山榮民之家都會挺下去。

關鍵字岡山榮民之家海基會退除役官兵
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