強烈磁暴來了！氣象署示警「看電視、搭飛機」注意：影響達24小時
氣象署發布「地球磁暴」示警，太陽閃焰並伴隨產生顯著的日冕拋射物質事件，預估從5月11日凌晨通過近地太空環境，影響持續長達24小時，會對高頻無線電通訊干擾、衛星定位準確率下降達數小時、低頻無線電通訊中斷，其中跟群眾生活有關的，包括衛星電視、高緯度飛機航線通訊恐受到影響，不過一般行動電話、網路所用的頻率並不會受到太空天氣的影響。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署指出，因太陽表面活耀區（AR3664）於5月8日發生X1.0級太陽閃焰並伴隨產生顯著的日冕拋射物質事件（CME），預期5月11日凌晨至上午將通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級(Kp=8, G4)。
中央氣象署近一步說明，從5月8日早上9:40分觀察結果看來，太陽盤面中央有一群黑子群，數量高達73顆，約是數十個地球的寬度，磁場結構相當複雜，會伴隨多起太陽閃焰，如5月7日晚間發生X1.0級太陽閃焰，這些帶電力子會造成地磁擾動，美國預測5月11日凌晨開始，會達到等級KP8的地磁擾動的情況。
地磁擾動會對地球造成什麼影響？高頻無線電訊號干擾、衛星定位准確率下降數小時、低頻無線電通訊中斷、衛星高度降低受到更多大氣阻力，甚至可能會導致衛星燃燒。高頻無線電干擾對於高緯度國家影響比較大，極光活動會發生在緯度較低的國家，對於南半球的居民來說，有機會在比較低的緯度觀賞到極光，其中飛行於高緯度的機組人員通訊也會受到高能質子的影響。
至於對台灣民眾有感影響，主要是氣象署的漁業氣象廣播、衛星電視，受到地磁擾動的期間，會有訊號干擾、中斷的狀況發生，其餘生活中經常接觸的電波通訊以行動電話訊號、無線網路或藍牙等頻段為主，這些訊號所用的頻率並不會受到太空天氣的影響。
根據中央氣象署觀測指出，強烈磁暴事件每太陽週期（約11年）約發生100次（約60天），目前在處於太陽活動週期第25週期接近極大期的階段，預期極大期會出現在2025年上半年的時間，現在正屬於上升期。