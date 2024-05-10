變頻冷氣沒買日立！內行改吹「這牌」超意外　一台省1.5萬曝6優勢

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「空調小教室」老柯今日上傳最新影片，只見他介紹國產品牌「北鄉快拆式冷氣TE系列」，表示廠商送來試用時，就拍胸脯保證「不好用就免費」，可見對自家產品自信十足。而老柯試用1個月後，也忍不住驚呼「誰說國產無好貨！」
老柯指出，北鄉TE系列冷氣第一個優點就是濾網好清洗，是他遇過所有分離式冷氣洗濾網最簡單的機型，主因是濾網設計是磁吸式，簡單取下就能拆裝清洗。同時，冷氣內部也能輕易拆下清洗，甚至拆下水盤只需2分鐘，意外省下多筆冷氣後續清潔費用，「普遍每天開8小時冷氣，1年就要洗一次，洗一次算1500元，一台冷氣用7年，直接省下10500元。」
原廠保證3天內到府售後服務
老柯透露，北鄉TE系列冷氣第三個優點，在於原廠保證3天內到府售後服務，但僅限台灣中部以北的地區；若等不了3天時間，也可以自己到原廠購買維修材料修理。老柯也坦言北鄉TE系列冷氣材質並不環保，「這不知道該說優點還缺點」，因為用料不會時間到了就脆裂，可以省不少下維修工程。
最後，老柯表示，北鄉TE系列冷氣擁有多種非常好用的功能，包含自清潔、負離子、防直吹、每3分鐘檢測一次溫度的隨身感功能等，就連省電節能的程度多寡都能自己調整，「真的是一台CP值非常高的產品。」
北鄉TE系列冷氣缺點
不過，老柯也點出北鄉TE系列冷氣的缺點，他指出一台基本安裝費就要3萬3千元，算是中間偏貴價位，不過扣掉省下的冷氣清洗費以及快速到府維修服務，對於營業場所的用戶仍非常划算。
不只如此，老柯指出北鄉TE系列冷氣雖然功能非常多，但遙控器的按鍵不多，若要使用特殊功能，需要拿出說明書操作，「屬於那種長輩不太會用的冷氣類型。」另外，北鄉TE系列冷氣雖然有手機App可以搭配使用，但需要另外花1300元購買這個功能，且還限定太舊的手機以及5G手機不能使用，並只對應英文版，對於注重手機操控冷氣的用戶，可能會覺得麻煩。