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亞足聯盃／陳慶烜梅開二度　航源首戰2:3惜敗賓菲加

記者鍾東穎／澳門報導2018/03/07 22:14
▲航源FC率先破門，為進球歡呼。（圖／航源FC提供）
▲航源FC率先破門，為進球歡呼。（圖／航源FC提供）

2018亞足聯盃I組首戰今(7)日於澳門運動場開踢，台灣代表航源FC客場交手澳門4屆冠軍隊賓菲加，上半場陳慶烜梅開二度幫助航源取得領先，下半場賓菲加攻勢十分凌厲，最終逆轉被3:2逆轉。

上半場雙方肢體接觸多，賓菲加為了擋下航源進攻，拿到2張黃牌，不過航源攻勢依舊，19分鐘，林世凱從左翼傳中，陳慶烜爭點頭錘破網，為航源首開紀錄。

第34分鐘，又是陳慶烜，從航源為賽事特意補強的洋將Jean開始發動攻勢，中前場直塞給禁區邊線上的徐翊，再用左腳挑傳給中路的陳慶烜破門，上半場結束航源以2:0領先。


▲陳慶烜頭槌為航源FC首開紀錄。（圖／航源FC提供）

下半場賓菲加進攻就變得相當積極，一開賽4分就被Gilchrist Nguema扳回一球，控權幾乎都在賓菲加腳下，61分鐘Gilchrist Nguema頭槌梅開二度，不到3分鐘，Carlos Leonel接獲左邊角球機會在遠柱破門，賓菲加反超。

航源上半場取得領先後，下半場較保守大多採防守陣式，但被追平後體力看得出有些下滑而無力反擊，傳球失誤偏多，最終門前錯失扳平機會，以2:3被逆轉。下場14日，航源將回到台灣輔大主場對決北韓勁旅4.25隊。


▲航源FC（圖／航源FC提供）

 

關鍵字亞足聯盃航源fc陳慶烜賓菲加梅開二度
退休或轉職　松山教頭黃萬隆下一步領先遭逆轉　陳慶懷：背後空間遭犯

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