618手搖比「買一送一」便宜！10元珍奶、19元紅茶　爽喝11家優惠

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星巴克6月18日至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，可享「第二杯折價100元」優惠！幫大家算好，美式咖啡折扣完一杯只要60元；最便宜香草星冰樂折扣完一杯65元就開喝。提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含每日精選咖啡、冰每日精選咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
而foodomo也有星巴克外送「買一送一」，即日起至6月28日每週三至五，指定飲品「買一送一」好友分享。特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），相當於那堤一杯75元、焦糖可可碎片星冰樂只要93元爽喝。
星巴克6月19日至6月23日使用APP行動預點，單筆結帳輸入活動代碼「沁爽一夏」，可享兩杯大杯(含)以上容量和風味一致的星沁爽系列飲品「第二杯半價」（每筆訂單限優惠一組）。現在至7月23日，在台北時代門市「FUN SHINES ON !」還有單店限定拍照打卡裝置，透過星沁爽繽紛的色彩元素，營造夏日玩樂心情。
星巴克星沁爽菜單：
柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽、芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽、草莓巴西莓檸檬風味星沁爽、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽
📌康青龍：爽喝1元冬瓜露！外送「買一送一」
康青龍即日起至6月24日，會員領券使用龍來訂線上點餐，古早味冬瓜露「第二杯1元」超狂好康。提醒大家，先加入康青龍官方LINE會員，在圖文選單按下「點我領券」後，於龍來訂線上平台點餐開喝划算優惠；數量有限，領完為止。6月18日Uber Eats外送康青龍貴妃茶王、紫果橙凍、金蘋百香都「買一送一」，而且Uber One會員消費滿350元還可再享「85折優惠」。
📌CoCo都可foodpanda珍奶10元！Uber Eats「買一送一」
CoCo都可6月18日於Uber Eats外送APP上開喝奶茶三兄弟、四季春青茶「買一送一」優惠；即日起至6月20日，foodpanda熊貓外送平台爽喝CoCo都可大杯珍珠奶茶「第二杯10元」優惠。提醒大家，實際販售品項、金額依foodpanda APP販售為準；數量有限，售完為止。
📌TEA TOP：全台「日月潭紅茶」特價19元！外送「買一送一」
TEA TOP 第一味迎接19週年慶，即日起至6月25日，全台門市「日月潭紅茶」特價只要19元（原價35元），不用搭配兩杯、天天爽喝單杯19元划算優惠超過半個月；提醒大家，限店內購買，每人限購2杯。6月18日Uber Eats外送TEA TOP靚奶茶、茉相綠茶、日月潭紅茶、蕎麥茶都「買一送一」，6月簡直大放送。
📌鶴茶樓：外送「買一送一」！楊枝甘露「第二杯半價」
鶴茶樓6月18日Uber Eats外送鶴記鴛鴦凍奶茶、冬瓜菊花粉粿那堤「買一送一」優惠。夏季回歸楊枝甘露，開喝純港味 楊枝甘露、古早味 楊枝甘露，6月19日起兩杯任搭可享「第二杯半價」；每人限購2組，限到店購買，外送/電話訂不適用，價低者半價，結帳四捨五入計。
📌大苑子：Uber Eats外送「買一送一」
大苑子6月18日Uber Eats外送百年仙草干茶、翡翠檸檬「買一送一」獨家優惠，回甘清爽的夏日消暑飲品，抗高溫半價開喝最划算。
📌珍煮丹：Uber Eats外送3款「買一送一」
珍煮丹6月18日Uber Eats外送手熬黑糖冬瓜茶、木梨茉莉、泰泰鮮奶茶都「買一送一」。
📌COMEBUY：外送Uber Eats 3款「買一送一」
在家爽爽叫外送也有優惠可以喝，COMEBUY在Uber Eats上祭出蘋果冰茶、招牌奶茶、百香搖果樂3款手搖飲料「買一送一」，免出門就能半價開喝划算飲品。
📌功夫茶：外送「買一送一」！新品「現折5元」
功夫茶最新聯名插畫藝術家CAROL MEAT，打造「功夫冰狗室」桃氣週邊，即日起只要購買大杯飲品就可獲得聯名杯身，任意消費就能加價購59元～250元獲得桃氣吊飾、桃氣波波磁鐵、桃氣Q寶包等商品。即日起至6月30日，到店購買新品蜜桃胭脂紅茶「現折5元」；外送Uber Eats上獨家開喝重焙觀音拿鐵、翡翠檸檬綠茶「買一送一」，半價優惠好消暑。
📌老賴茶棧：Uber Eats外送「買一送一」
老賴茶棧6月18日Uber Eats外送烏梅紅茶、冬瓜檸檬都有「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌烏弄：外送Uber Eats「買一送一」
手搖飲料烏弄UNOCHA6月18日Uber Eats外送鳳梨金萱紅、冬露冬片仔「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。