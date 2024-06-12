星巴克「買一送一」最新優惠！星沁爽「第二杯半價」菜單一次整理

我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克再度發出最新優惠活動，Sip On Sunshine 啜飲沁涼 好友分享日「買一送一」，6月14日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待；相當於全天9小時都能爽喝半價優惠。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
迎接盛夏，星巴克也推薦消暑夏季飲品Starbucks Refreshers星沁爽，今6月12日起開賣全新口味，以真實柚子果肉搭配白葡萄果汁與檸檬果汁，酸甜誘人的「柚子葡萄風味檸檬星沁爽」；以及同樣結合柚子果肉與白葡萄果汁，再搭配椰奶的「柚子葡萄風味椰奶星沁爽」，兩款都是輕盈葡萄綠色而且清爽沁涼幫降溫；同時也回歸熱帶風情的芒果結合檸檬果汁，點綴芒果與火龍果果乾的「芒果火龍果檸檬星沁爽」、還有搭配椰奶的「芒果火龍果椰奶星沁爽」。
歡慶星沁爽開賣新口味，6月12日至6月16日及6月19日至6月23日兩個區段，使用星巴克APP行動預點，單筆結帳輸入活動代碼「沁爽一夏」，可享兩杯大杯(含)以上容量和風味一致的星沁爽系列飲品「第二杯半價」（每筆訂單限優惠一組）。即日起至7月23日，在台北時代門市「FUN SHINES ON !」還有單店限定拍照打卡裝置，透過星沁爽繽紛的色彩元素，營造夏日玩樂心情。
星巴克星沁爽全部菜單：
柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽、芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽、草莓巴西莓檸檬風味星沁爽、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽
📌義美食品「草莓泡芙＋草莓凍乾」聖代霜淇淋「買一送一」！
夏日消暑除了喝飲料也想吃冰啊！義美食品「草莓泡芙＋草莓凍乾」聖代霜淇淋口味今年第一次開賣，義美門市限定即日起至6月13日，爽吃「草莓泡芙霜淇淋聖代買一送一」，原價65元/杯搭配「買一送一」，相當於一杯只要33元不到，實在划算又好吃。提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，民眾購買前可先上官網查詢；會員不再享95折；數量有限，售完為止。