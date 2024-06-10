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天氣熱爆！義美「草莓泡芙」聖代霜淇淋買一送一　哈根達斯也半價

▲端午天氣熱爆飆高溫，義美食品超嗨推出「草莓泡芙＋草莓凍乾」聖代霜淇淋「買一送一」優惠連吃3天；Häagen-Dazs哈根達斯聯名Pierre Hermé「馬卡龍香草藍莓聖代」也買1送1。（圖／記者蕭涵云攝）
▲端午天氣熱爆飆高溫，義美食品超嗨推出「草莓泡芙＋草莓凍乾」聖代霜淇淋「買一送一」優惠連吃3天；Häagen-Dazs哈根達斯聯名Pierre Hermé「馬卡龍香草藍莓聖代」也買1送1。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

端午天氣熱爆飆高溫，義美食品嗨了！竟然推出「草莓泡芙＋草莓凍乾」聖代霜淇淋，而且還有「買一送一」優惠連吃3天；Häagen-Dazs哈根達斯冰淇淋凍飲買一送一、聯名Pierre Hermé「馬卡龍香草藍莓聖代」也買一送一，優惠一次爆發。

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📌義美「草莓泡芙＋草莓凍乾」聖代霜淇淋「買一送一」！
義美食品迎接夏天嗨了！把招牌小泡芙拿來配霜淇淋的神招回來了，「草莓泡芙＋草莓凍乾」聖代口味今年總算再度現身，義美門市限定的招牌牛奶霜淇淋，不只搭配酥脆口感的酸甜草莓凍乾，還一起放進草莓泡芙，香甜爽脆的多重口感，女生一定會喜歡。把握6月11日至6月13日連續3天，爽吃「草莓泡芙霜淇淋聖代買一送一」。

提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，民眾購買前可先上官網查詢；會員不再享95折；數量有限，售完為止。原價65元/杯搭配「買一送一」，相當於一杯只要33元不到，實在划算又好吃。

▲義美「草莓泡芙＋草莓凍乾」聖代霜淇淋「買一送一」，優惠爽吃3天快把握。（圖／記者蕭涵云攝）
▲義美「草莓泡芙＋草莓凍乾」聖代霜淇淋「買一送一」，優惠爽吃3天快把握。（圖／記者蕭涵云攝）
📌Häagen-Dazs馬卡龍冰淇淋、藍莓聖代「買一送一」
Häagen-Dazs哈根達斯5款「冰淇淋凍飲」迎接夏天，即日起至6月30日，加入哈根達斯LINE官方帳號@haagen.dazs.tw並綁定會員，即可獲得「冰淇淋凍飲買一送一」優惠券（不限同品項）。

哈根達斯聯名馬卡龍大師Pierre Hermé，今年推出新品「香草藍莓馬卡龍冰淇淋」，6月15日至7月5日於全台門市，點餐時喊出：「Oh-là-là」，可享「馬卡龍香草藍莓聖代買一送一」。提醒大家，新光三越信義A8/新光三越南西/台中遠百/台中新光三越/台南新天地恕不參與。

▲Häagen-Dazs以「極緻經典，法式驚豔」體現法式浪漫，全新馬卡龍冰淇淋口味結合熱銷馬卡龍脆皮雪糕，賦予多層次的味蕾饗宴（圖／Häagen-Dazs提供）
▲Häagen-Dazs馬卡龍冰淇淋、藍莓聖代「買一送一」。（圖／Häagen-Dazs提供）

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