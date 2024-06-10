天氣熱爆！義美「草莓泡芙」聖代霜淇淋買一送一　哈根達斯也半價

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義美食品迎接夏天嗨了！把招牌小泡芙拿來配霜淇淋的神招回來了，「草莓泡芙＋草莓凍乾」聖代口味今年總算再度現身，義美門市限定的招牌牛奶霜淇淋，不只搭配酥脆口感的酸甜草莓凍乾，還一起放進草莓泡芙，香甜爽脆的多重口感，女生一定會喜歡。把握6月11日至6月13日連續3天，爽吃「草莓泡芙霜淇淋聖代買一送一」。
提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，民眾購買前可先上官網查詢；會員不再享95折；數量有限，售完為止。原價65元/杯搭配「買一送一」，相當於一杯只要33元不到，實在划算又好吃。
📌Häagen-Dazs馬卡龍冰淇淋、藍莓聖代「買一送一」
Häagen-Dazs哈根達斯5款「冰淇淋凍飲」迎接夏天，即日起至6月30日，加入哈根達斯LINE官方帳號@haagen.dazs.tw並綁定會員，即可獲得「冰淇淋凍飲買一送一」優惠券（不限同品項）。
哈根達斯聯名馬卡龍大師Pierre Hermé，今年推出新品「香草藍莓馬卡龍冰淇淋」，6月15日至7月5日於全台門市，點餐時喊出：「Oh-là-là」，可享「馬卡龍香草藍莓聖代買一送一」。提醒大家，新光三越信義A8/新光三越南西/台中遠百/台中新光三越/台南新天地恕不參與。