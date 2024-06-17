手搖飲老賴茶棧、烏弄「買一送一」！星巴克星沁爽「第二杯半價」

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老賴茶棧即日起至6月18日，在外送平台Uber Eats上，祭出酸酸甜甜的古早味手搖飲料半價好康，點烏梅紅茶、冬瓜檸檬都有「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌烏弄：Uber Eats外送「買一送一」
手搖飲料烏弄UNOCHA則開喝沁涼暢快又酸甜消暑的鳳梨金萱紅、降火氣的冬露冬片仔，迎戰夏天高溫！即日起至6月18日，在Uber Eats外送平台上，還祭出鳳梨金萱紅、冬露冬片仔「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌星巴克「第2杯折100」連喝2天！星沁爽「第二杯半價」提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含每日精選咖啡、冰每日精選咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
星巴克即日起至6月18日連續2天，與大家相約上班日至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，可享「第二杯折價100元」優惠！相當於美式咖啡第二杯10元、兩杯共120元，一杯美式只要60元；香草星冰樂第二杯15元、兩杯共130元，最便宜一杯香草星冰樂只要65元就開喝，有夠划算。
星巴克即日起至6月18日連續2天，與大家相約上班日至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，可享「第二杯折價100元」優惠！相當於美式咖啡第二杯10元、兩杯共120元，一杯美式只要60元；香草星冰樂第二杯15元、兩杯共130元，最便宜一杯香草星冰樂只要65元就開喝，有夠划算。
而星巴克歡慶柚子葡萄風味檸檬星沁爽開賣，6月19日至6月23日，使用星巴克APP行動預點，單筆結帳輸入活動代碼「沁爽一夏」，可享兩杯大杯(含)以上容量和風味一致的星沁爽系列飲品「第二杯半價」（每筆訂單限優惠一組）；即日起至7月23日，在台北時代門市「FUN SHINES ON !」還有單店限定拍照打卡裝置，可以美拍繽紛場景有夠Chill。