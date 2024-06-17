手搖飲老賴茶棧、烏弄「買一送一」！星巴克星沁爽「第二杯半價」

▲Uber Eats外送點老賴茶棧烏梅紅茶、冬瓜檸檬都有「買一送一」。（圖／翻攝自老賴茶棧FB）

▲烏弄UNOCHA鳳梨金萱紅、冬露冬片仔，Uber Eats外送「買一送一」獨家優惠。（圖／翻攝自烏弄UNOCHA FB）

提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含每日精選咖啡、冰每日精選咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。而星巴克歡慶柚子葡萄風味檸檬星沁爽開賣，（每筆訂單限優惠一組）；即日起至7月23日，在台北時代門市「FUN SHINES ON !」還有單店限定拍照打卡裝置，可以美拍繽紛場景有夠Chill。