端午節手搖拚了！大苑子7元、全台紅茶19元　比星巴克買1送1便宜

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每年開賣第一杯芒果冰沙的大苑子，精選來自屏東枋山和枋寮地區的愛文芒果果肉鮮切、現打成清爽香氣濃郁、甜度鮮明的「愛文芒果冰沙」。端午節緬懷「屈原」，推出諧音梗創意優惠，全台限定門市開喝中杯「愛文芒果冰沙」一杯竟然只要「7元」，對比原價95元、相當於現省88元，太划算了。提醒大家，6月10日中午12點、限量50杯。
全台限定門市資訊：
◾️北部：市府夢想店、台北大安也思店、三峽和平店、土城中央店、林口長庚店、桃園大竹店、南崁店、湖口仁和店、新竹中正店。
◾️中部：頭份建國店、苑裡店、清水店、沙鹿靜宜店、大雅清泉崗店、豐原南陽店、豐原三民店、西屯中科店、台中朝富店、逢甲福星店、台中精誠店、太平樹孝店、霧峰店、向心南店、彰化大埔店、彰化民族店、鹿港中山店、花壇店、大村店、埔里店、草屯中正店、草屯虎山店、西螺店、虎尾中正店、斗六站前店。
◾️南部：台南崇德店、台南東寧店、台南青年店、永康中華店、善化中正店、新市店、高雄後昌店、高雄六合店、高雄自強店、高雄文化店、高雄瑞隆店、岡山站前店、楠梓藍昌店、路竹中正店、屏東林森店。
📌TEA TOP第一味：全台門市「日月潭紅茶」特價只要19元
TEA TOP 第一味迎接19週年慶，即日起至6月25日，全台門市「日月潭紅茶」特價只要19元（原價35元），天天爽喝19元划算優惠超過半個月。提醒大家，限店內購買，每人限購2杯。
📌端午節CoCo「午時水每杯20元」手搖特價！外送「買一送一」
民俗專家一般稱午時水為「純陽水」，在一年之中陽氣最旺的端午，當天午時（上午11時至下午1時）是招財運、去霉運的最佳時刻！習俗開喝午時水也有增加財運、趨吉避凶等加持作用。即將迎接端午連假，CoCo都可出奇招祭出手搖飲料優惠。即日起至6月10日，全門市每日午時11:00-13:00，臨櫃購買紅/綠/青/輕烏龍等純茶系列(L)，每杯通通特價20元。提醒大家，每單不限杯數，財水喝起來。
CoCo都可還可再2大外送平台喝到獨家「買一送一」優惠！即日起至6月18日，Uber Eats奶茶三兄弟、四季春青茶都「買一送一」優惠，單一訂單最高上限「買10送10」、數量有限，售完為止。而foodpanda熊貓外送平台，即日起至6月20日，CoCo大杯珍珠奶茶「第二杯10元」優惠。提醒大家，實際販售品項、金額依foodpanda APP販售為準；數量有限，售完為止。
📌星巴克：2024最新「買一送一」數位體驗！優惠喝到端午
2024星巴克最新SUMMER PARADISE夏日數位體驗天天喝「買一送一」優惠，即日起至6月8日，每天可抽獎三次，爽喝「買一送一」或「第二杯半價」，持續一整週！只要分別使用LINE、Facebook、Google帳號登入，完成遊戲體驗，就能獲得限定專屬優惠，等同一天有三次機會、抽到最划算的買一送一好簡單；兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至6月10日。
提醒大家，透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得活動連結；活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
📌清心福全「買一送一」喝到端午節！高雄人衝了
高雄人注意！清心福全歡慶鳳山王生明店開幕週年，祭出超划算「買一送一」優惠活動，6月7日至6月10日連續4天，限時11:00-13:00、17:00-19:00，大杯優多綠茶「買一送一」！把握人氣飲品半價優惠喝一波。提醒大家，每人限購一組（大杯優多綠茶2杯）；限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。
清心福全 鳳山王生明店 資訊
地址：高雄市鳳山區中山東路5號
電話：07-7196711