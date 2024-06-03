星巴克2024「買一送一」最新優惠！功夫茶、Mr.Wish手搖也買1送1

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星巴克2024最新夏日數位體驗SUMMER PARADISE，即日起至6月8日，天天抽獎、天天爽喝「買一送一」、「第二杯半價」優惠！只要使用LINE、Facebook、Google帳號登入，完成數位體驗遊戲，就能獲得限定的專屬優惠，每人每天最多能有三次抽獎機會；兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至6月10日。提醒大家，透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得活動連結；活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
星巴克6月7日還將推出夏日樂園購物派對，全品項包括咖啡豆、糕點、包裝食品、咖啡/生活用品，通通享「85折優惠」（不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值）；而且活動當天單筆折扣後消費滿500元，還可獲得「特大杯好友分享優惠券」一張。提醒大家，優惠品項依各門市現貨為準；優惠券以小白單形式提供，兌換期間為活動隔天起，第一場兌換日為6月8日至6月14日，可累贈；優惠不併用；不適用於外送平台、行動預點服務。
📌功夫茶：拿鐵「買一送一」
功夫茶獨家於Uber Eats外送平台上，即日起至6月4日開喝「買一送一」！重焙觀音拿鐵、岩葉紅茶拿鐵都享「買一送一」，雨天懶得出門、在家也能喝優惠。
📌Mr.Wish：2款「買一送一」
鮮果玩家Mr.Wish即日起至6月4日，也在Uber Eats外送平台上祭出鮮粒百香綠、紅心芭樂梅「買一送一」優惠，悶熱的陰天來杯清爽的水果手搖飲料最消暑，還每杯只要半價就能喝，實在有夠划算。
📌CoCo都可：畢業季特調「鳳梨可樂達」開喝
6月歡慶畢業季，CoCo都可特別推出大人味無酒精特調手搖飲料，選用肉質細緻、酸度低的在地鮮採金鑽鳳梨，經HPP冷高壓滅菌技術，完整保留新鮮營養再加入濃郁椰奶攪打成沁涼冰沙，並添加爽脆椰果增加口感，打造濃厚南洋香甜風味的「HPP鮮鳳梨可樂達」；還有另一款「HPP鮮鳳梨綠茶」，則以清香茉莉綠茶結合爽口香甜的金鑽鳳梨及爽脆椰果，6月4日全台門市開賣。