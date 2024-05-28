西門町TEA TOP手搖「買一送一」連6天！全台門市紅茶19元喝半個月
▲手搖飲料TEA TOP第一味全新「概念店」進駐台北西門町，6月1日開幕「買一送一」連6天；19週年慶全台紅茶特價19元喝半個月。先喝道研發吃得到客家麻糬的硬頸乳茶，上市祭買一送一。（圖／TEA TOP第一味提供）
記者
蕭涵云/綜合報導
2024-05-28 08:37:44
「TEA TOP 第一味」5月29日強勢北上進駐台北西門町開設全新「概念店」，6月1日開幕連續6天推出招牌指定手搖飲料「買一送一」；6月7日起迎接19週年慶，全台門市「日月潭紅茶」特價只要19元爽喝半個月。先喝道則創新研發吃得到客家麻糬「七霸」和「粉粄」的客家硬頸乳茶，5月31日上市當天全台「硬頸乳茶買一送一」。
源自台中南投名間鄉的「TEA TOP 第一味」，擁有百年茶園與茶廠、新鮮產地直送，以榮獲國際ITQI風味三星獎的「高山青」為代表作。全台共有170家門市，主要集中在中台灣；今年總算強勢北上，5月29日進駐台北西門町開設創新明亮現代感「概念店」，率先引入AI智能吧檯並導入自動點餐機簡化點餐流程、同時提升茶飲品質穩定性和出餐速度。 6月1日起開幕祭出超狂優惠，招牌指定手搖飲料「買一送一」連喝6天、再送青茶系買一送一優惠券，6月1日至6月6日「招牌高山青」、「當代雙Q」買一送一，6月3日至6月5日「日月潭紅茶」、「冬梅粉粿」買一送一，6月6日「甘蔗青」、「桂花凍108」買一送一。限時20:00前/一人限購2組/限同品項L杯。 ▲TEA TOP導入自動點餐機及AI智能吧檯，於台北西門町開設創新明亮現代感「概念店」。（圖／TEA TOP第一味提供）
6月1日起購買新品「紅粿青梅青」或單筆消費滿百，還加碼贈送「可愛水豚君」明信片，數量有限送完為止。6月7日至6月25日迎接19週年慶，「TEA TOP 第一味」全台門市「日月潭紅茶」特價只要19元（原價35元），爽喝19元天超過半個月超划算。提醒大家，限店內購買，每人限購2杯。
TEA TOP 第一味 台北西門町店 門市地址：台北市萬華區西寧南路50巷7號 門市電話：02-2383-2655 營業時間：週一至週日11:00-23:00 而古典玫瑰園集團手搖飲品牌「先喝道」則歷時一年研發，獨創吃得到2款客家點心麻糬「七霸」和「粉粄」的「硬頸乳茶」，將傳統客家人喜宴吃得到的點心，以糯米粉混入一定配比的玉米粉攪拌均勻蒸熟，打造口感軟嫩彈Q的獨門配料「麻粿」，咬起來還帶點爽快彈勁；基底茶選用加了黑豆、玄米等八味的「輕焙穀麥茶」，同時推出加入鮮奶的「硬頸乳茶」與加奶粉的「硬頸奶茶」。5月31日上市當天，全台「先喝道」門市客家「硬頸乳茶買一送一」優惠。 ▲6月7日至6月25日迎接19週年慶，「TEA TOP 第一味」全台門市「日月潭紅茶」特價只要19元。（圖／TEA TOP第一味提供） ▲先喝道創新研發加入客家麻糬的「硬頸乳茶」。（圖／先喝道提供） ▲先喝道把「可以喝的客家麻糬」加入手搖飲料。（圖／先喝道提供）