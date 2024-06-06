端午節開喝「午時水」手搖飲料！CoCo每杯20元：招財旺運時段曝光

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民俗專家一般稱午時水為「純陽水」，在一年之中陽氣最旺的端午，當天午時（上午11時至下午1時）是招財運、去霉運的最佳時刻！習俗開喝午時水也有增加財運、趨吉避凶等加持作用。即將迎接端午連假，CoCo都可出奇招祭出手搖飲料優惠。
6月8日至6月10日連續3天，全門市每日午時11:00-13:00，CoCo都可臨櫃購買紅/綠/青/輕烏龍等純茶系列(L)，每杯通通特價20元。提醒大家，每單不限杯數，財水喝起來。
📌CoCo都可：今「百香雙響炮買一送一」！2大外送爽喝半價
還沒放假也有優惠可以喝！CoCo都可在2大外送平台都有獨家「買一送一」優惠，6月6日今Uber Eats外送APP一日快閃，CoCo「百香雙響炮買一送一」，酸甜百香滋味加入Q彈珍珠及椰果，開喝咀嚼控最愛的明星手搖一杯只要30元；即日起至6月18日，還有奶茶三兄弟、四季春青茶也都「買一送一」優惠；Uber Eats單一訂單最高上限「買10送10」；數量有限，售完為止。
而foodpanda熊貓外送平台，即日起至6月20日，CoCo都可也有大杯珍珠奶茶「第二杯10元」優惠。提醒大家，實際販售品項、金額依foodpanda APP販售為準；數量有限，售完為止。
📌清心福全「買一送一」喝到端午節！高雄人衝了
高雄人注意！清心福全歡慶鳳山王生明店開幕週年，祭出超划算「買一送一」優惠活動，6月7日至6月10日連續4天，限時11:00-13:00、17:00-19:00，大杯優多綠茶「買一送一」！把握人氣飲品半價優惠喝一波。提醒大家，每人限購一組（大杯優多綠茶2杯）；限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。
清心福全 鳳山王生明店 資訊
地址：高雄市鳳山區中山東路5號
電話：07-7196711