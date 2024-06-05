CoCo奶茶三兄弟買一送一！檸檬奇遇桔「第二杯10元」　星巴克半價

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6月第一個CoCo都可週三好友日，開喝清爽檸檬汁加入現壓酸甜金桔的「檸檬奇遇桔」，咬得到滿滿奇亞籽、蜂蜜風味的Q彈蜜香凍，再以話梅提味的酸甜滋味，讓人一口接一口、喝到停不下來。今天CoCo都可從早到晚開喝「檸檬奇遇桔第二杯10元」優惠，在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券可享「星空葡萄第二杯10元」優惠，換算下來兩杯只要90元（原價160元），相當於一杯45元就開喝，超狂現省70元。
提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限5月29日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌2大外送都喝得到CoCo優惠！Uber Eats奶茶三兄弟「買一送一」
CoCo都可在2大外送平台都有獨家優惠可以喝！6月5日至6月18日，於Uber Eats外送APP上開喝奶茶三兄弟、四季春青茶「買一送一」優惠；6月6日還有獨家一日快閃「百香雙響炮買一送一」。單一訂單最高上限，買10送10；數量有限，售完為止。
即日起至6月20日，在foodpanda熊貓外送平台，CoCo都可也有大杯珍珠奶茶「第二杯10元」優惠。提醒大家，實際販售品項、金額依foodpanda APP販售為準；數量有限，售完為止。
📌2024星巴克最新「買一送一」夏日數位體驗
星巴克2024最新SUMMER PARADISE夏日數位體驗繼續喝優惠，即日起至6月8日，天天抽獎天天喝「買一送一」，相當於半價再喝一整週！分別使用LINE、Facebook、Google帳號登入，完成數位體驗遊戲，就能獲得限定的專屬優惠，每天等同有三次抽獎機會；兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至6月10日。
提醒大家，透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得活動連結；活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。