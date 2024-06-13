9大手搖星巴克買一送一！COMEBUY、鶴茶樓、珍煮丹　全台19元紅茶

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星巴克再度發出最新優惠活動，Sip On Sunshine 啜飲沁涼 好友分享日「買一送一」，6月14日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待；相當於全天9小時都能爽喝半價優惠。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
歡慶星沁爽開賣新口味，6月12日至6月16日及6月19日至6月23日兩個區段，使用星巴克APP行動預點，單筆結帳輸入活動代碼「沁爽一夏」，可享兩杯大杯(含)以上容量和風味一致的星沁爽系列飲品「第二杯半價」（每筆訂單限優惠一組）。即日起至7月23日，在台北時代門市「FUN SHINES ON !」還有單店限定拍照打卡裝置，透過星沁爽繽紛的色彩元素，營造夏日玩樂心情。
📌珍煮丹：Uber Eats外送3款「買一送一」
手搖飲料珍煮丹即日起至6月18日，也在外送平台Uber Eats上祭出全新獨家優惠，開喝手熬黑糖冬瓜茶、木梨茉莉、泰泰鮮奶茶都享「買一送一」，快趁划算價格喝起來。
📌鶴茶樓：楊枝甘露「第二杯半價」！外送「買一送一」
咀嚼控最愛的鶴茶樓，即日起至6月18日，在外送Uber Eats上推出鶴記鴛鴦凍奶茶、冬瓜菊花粉粿那堤「買一送一」優惠，給喜愛配料的人爽快咬一波。
夏季還回歸楊枝甘露，整杯愛文芒果打成冰沙、放入琥珀色手工鶴頂紅茶凍，再加上酸甜紅肉葡萄柚果粒、天然椰奶經典配料的「純港味 楊枝甘露」，還有愛文芒果100%製作、並結合香氣特殊的決明子紅茶粉粿打造的「古早味 楊枝甘露」，6月19日起兩杯任搭可享「第二杯半價」；每人限購2組，限到店購買，外送/電話訂不適用，價低者半價，結帳四捨五入計。
📌COMEBUY：外送Uber Eats3款「買一送一」
在家爽爽叫外送也有優惠可以喝，COMEBUY在Uber Eats上祭出蘋果冰茶、招牌奶茶、百香搖果樂3款手搖飲料「買一送一」，免出門就能半價開喝划算飲品。
📌CoCo2大外送優惠！Uber Eats買一送一、foodpanda珍奶10元
CoCo都可在2大外送平台都有獨家優惠可以喝！6月5日至6月18日，於Uber Eats外送APP上開喝奶茶三兄弟、四季春青茶「買一送一」優惠；6月6日還有獨家一日快閃「百香雙響炮買一送一」。單一訂單最高上限，買10送10；數量有限，售完為止。
即日起至6月20日，在foodpanda熊貓外送平台，CoCo都可也有大杯珍珠奶茶「第二杯10元」優惠。提醒大家，實際販售品項、金額依foodpanda APP販售為準；數量有限，售完為止。
📌TEA TOP：全台「日月潭紅茶」特價19元！外送「買一送一」
TEA TOP 第一味迎接19週年慶，即日起至6月25日，全台門市「日月潭紅茶」特價只要19元（原價35元），天天爽喝19元划算優惠超過半個月。提醒大家，限店內購買，每人限購2杯。
TEA TOP在外送平台Uber Eats上也有獨家「買一送一」優惠，即日起至6月18日，爽喝靚奶茶、茉相綠茶、日月潭紅茶、蕎麥茶都半價，6月簡直大放送。
📌康青龍：爽喝1元冬瓜露！外送「買一送一」
康青龍即日起至6月24日，會員領券使用龍來訂線上點餐，古早味冬瓜露「第二杯1元」超狂好康。提醒大家，先加入康青龍官方LINE會員，在圖文選單按下「點我領券」後，於龍來訂線上平台點餐開喝划算優惠；數量有限，領完為止。
外送平台Uber Eats上康青龍也有獨家好康！即日起至6月18日，貴妃茶王、紫果橙凍、金蘋百香都「買一送一」；而且Uber One會員消費滿350元還可再享「85折優惠」。
📌功夫茶：新品「現折5元」！外送「買一送一」
功夫茶最新聯名插畫藝術家CAROL MEAT，打造「功夫冰狗室」桃氣週邊，即日起只要購買大杯飲品就可獲得聯名杯身，任意消費就能加價購59元～250元獲得桃氣吊飾、桃氣波波磁鐵、桃氣Q寶包等商品。
即日起至6月30日，到店購買新品蜜桃胭脂紅茶「現折5元」；外送Uber Eats上獨家開喝重焙觀音拿鐵、翡翠檸檬綠茶「買一送一」，半價優惠好消暑。
📌大苑子：Uber Eats外送「買一送一」
大苑子即日起至6月18日，在外送平台Uber Eats上，祭出百年仙草干茶、翡翠檸檬「買一送一」獨家優惠，回甘清爽的夏日消暑飲品，現在半價就能入手好划算。