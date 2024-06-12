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CoCo鳳梨可樂達「第二杯10元」！外送珍奶也10元　星巴克買一送一

▲CoCo都可今週三好友日優惠，6月新品「鳳梨可樂達第二杯10元」，foodpanda熊貓外送珍珠奶茶「第二杯10元」、Uber Eats奶茶三兄弟「買一送一」，星巴克也買一送一。（圖／CoCo提供）
▲CoCo都可今週三好友日優惠，6月新品「鳳梨可樂達第二杯10元」，foodpanda熊貓外送珍珠奶茶「第二杯10元」、Uber Eats奶茶三兄弟「買一送一」，星巴克也買一送一。（圖／CoCo提供）

記者蕭涵云/綜合報導

過完端午節天氣越來越熱，抗高溫當然要喝手搖飲料消暑，CoCo都可今（12）日週三好友日，祭出今年6月才上市的新品「鳳梨可樂達第二杯10元」優惠！而且2大外送都能爽喝CoCo優惠，foodpanda熊貓「珍珠奶茶第二杯10元」、Uber Eats奶茶三兄弟、四季春青茶都「買一送一」。大家最愛的2024星巴克「買一送一」最新優惠，加碼星沁爽「第二杯半價」一次整理。

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📌CoCo週三好友日一日限定！鳳梨可樂達「第二杯10元」
CoCo都可歡慶6月畢業季，全新打造大人味無酒精特調手搖飲料，選用肉質細緻、酸度低的在地鮮採金鑽鳳梨，經HPP冷高壓滅菌技術，完整保留新鮮營養、再加入濃郁椰奶攪打成沁涼冰沙，並添加爽脆椰果增加口感，推出濃厚南洋香甜風味的「HPP鮮鳳梨可樂達」。

今天6月12日CoCo週三好友日，祭出「鳳梨可樂達第二杯10元」優惠，一日快閃在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券可享「鳳梨可樂達​​​​​​​(L) 第二杯10元」優惠，換算下來兩杯只要80元，相當於一杯40元（原價70元）就開喝。提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限6月12日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

▲CoCo週三好友日一日限定，鳳梨可樂達​​​​​​​「第二杯10元」。（圖／CoCo都可提供）
▲CoCo週三好友日一日限定，鳳梨可樂達​​​​​​​「第二杯10元」，相當於每杯特價40元開喝。（圖／CoCo都可提供）
📌2大外送爽喝CoCo優惠！foodpanda珍奶10元、Uber Eats買一送一
CoCo都可在2大外送平台都有獨家優惠可以喝！6月5日至6月18日，於Uber Eats外送APP上開喝奶茶三兄弟、四季春青茶「買一送一」優惠；6月6日還有獨家一日快閃「百香雙響炮買一送一」。單一訂單最高上限，買10送10；數量有限，售完為止。

即日起至6月20日，在foodpanda熊貓外送平台，CoCo都可也有大杯珍珠奶茶「第二杯10元」優惠。提醒大家，實際販售品項、金額依foodpanda APP販售為準；數量有限，售完為止。

▲星巴克4月15日至4月17日連續3天，推出「尋找迪士尼好友」截圖好友分享日「買一送一」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克「買一送一」最新優惠！星沁爽「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌星巴克「買一送一」最新優惠！星沁爽「第二杯半價」
星巴克再度發出最新優惠活動，Sip On Sunshine 啜飲沁涼 好友分享日「買一送一」，6月14日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待；相當於全天9小時都能爽喝半價優惠。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

歡慶星沁爽開賣新口味，6月12日至6月16日及6月19日至6月23日兩個區段，使用星巴克APP行動預點，單筆結帳輸入活動代碼「沁爽一夏」，可享兩杯大杯(含)以上容量和風味一致的星沁爽系列飲品「第二杯半價」（每筆訂單限優惠一組）。即日起至7月23日，在台北時代門市「FUN SHINES ON !」還有單店限定拍照打卡裝置，透過星沁爽繽紛的色彩元素，營造夏日玩樂心情。

星巴克「買一送一」最新優惠！星沁爽「第二杯半價」菜單一次整理

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