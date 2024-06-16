6月星巴克、清心福全買一送一！康青龍冬瓜露1元、CoCo珍奶10元

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星巴克foodomo外送最新優惠「買一送一」，即日起至6月28日每週三至五，指定飲品「買一送一」好友分享。特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），換算下來，那堤一杯最便宜75元、焦糖可可碎片星冰樂每杯只要93元，把握時間喝一波。
歡慶柚子葡萄風味檸檬星沁爽開賣，星巴克今天使用星巴克APP行動預點，單筆結帳輸入活動代碼「沁爽一夏」，可享兩杯大杯(含)以上容量和風味一致的星沁爽系列飲品「第二杯半價」（每筆訂單限優惠一組）；而6月19日至6月23日也將可再喝一波「第二杯半價」優惠。現在至7月23日，在台北時代門市「FUN SHINES ON !」還有單店限定拍照打卡裝置，透過星沁爽繽紛的色彩元素，營造夏日玩樂心情。
📌清心福全「買一送一」最後一天！板橋、蘆洲人衝半價
清心福全限店「買一送一」優惠最後一天，板橋人、蘆洲人快衝半價！清心福全「板橋龍興店」歡慶開店週年「買一送一」，今天6月16日11:00-13:00、17:00-19:00大杯冬瓜檸檬「買一送一」。提醒大家，每人限購一組(大杯冬瓜檸檬2杯)；限「到店」消費，不適用於外送或外送平台；優惠不併用。
清心福全 板橋龍興店 資訊
地址：新北市板橋區龍興街9號
電話：02-8275-1077
同時，清心福全「蘆洲民義店」也歡慶開店週年「買一送一」，6月16日11:00-13:00、17:00-19:00大杯蜜桃凍紅茶「買一送一」，優惠最後一天。提醒大家，每人限購一組(大杯蜜桃凍紅茶2杯)；限「到店」消費，不適用於外送或外送平台；優惠不併用。
清心福全 蘆洲民義店 資訊
地址：新北市蘆洲區民義街119-1號
電話：02-2288-1627
📌康青龍：爽喝1元冬瓜露！外送「買一送一」
康青龍即日起至6月24日，會員領券使用龍來訂線上點餐，古早味冬瓜露「第二杯1元」超狂好康。提醒大家，先加入康青龍官方LINE會員，在圖文選單按下「點我領券」後，於龍來訂線上平台點餐開喝划算優惠；數量有限，領完為止。外送平台Uber Eats即日起至6月18日，點購康青龍貴妃茶王、紫果橙凍、金蘋百香都「買一送一」，而且Uber One會員消費滿350元還可再享「85折優惠」。
📌CoCo都可Uber Eats「買一送一」！foodpanda珍奶10元
CoCo都可在2大外送平台都有獨家優惠！即日起至6月18日，Uber Eats外送APP爽喝奶茶三兄弟、四季春青茶「買一送一」；即日起至6月20日，在foodpanda熊貓外送平台，CoCo都可也有大杯珍珠奶茶「第二杯10元」優惠。提醒大家，實際販售品項、金額依foodpanda APP販售為準；數量有限，售完為止。