台灣夜市「公認最盤小吃」是它！眾人買過全認同：老闆實在賺太大

6月星巴克、清心福全買一送一！康青龍冬瓜露1元、CoCo珍奶10元

▲今天台北「體感溫度41度」，天氣越來越熱，幫大家送上6月清涼優惠一次整理，星巴克、清心福全「買一送一」！康青龍冬瓜露1元、CoCo都可珍珠奶茶10元，划算好康消暑。（圖／記者蕭涵云攝）
▲今天台北「體感溫度41度」，天氣越來越熱，幫大家送上6月清涼優惠一次整理，星巴克、清心福全「買一送一」！康青龍冬瓜露1元、CoCo都可珍珠奶茶10元，划算好康消暑。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

今（16）日台北「體感溫度41度」，天氣越來越熱，幫大家送上6月清涼優惠一次整理，星巴克、清心福全「買一送一」！康青龍冬瓜露1元、CoCo都可珍珠奶茶10元，划算消暑好康喝起來。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌星巴克6月「買一送一」最新優惠！星沁爽「第二杯半價」
星巴克foodomo外送最新優惠「買一送一」，即日起至6月28日每週三至五，指定飲品「買一送一」好友分享。特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），換算下來，那堤一杯最便宜75元、焦糖可可碎片星冰樂每杯只要93元，把握時間喝一波。

歡慶柚子葡萄風味檸檬星沁爽開賣，星巴克今天使用星巴克APP行動預點，單筆結帳輸入活動代碼「沁爽一夏」，可享兩杯大杯(含)以上容量和風味一致的星沁爽系列飲品「第二杯半價」（每筆訂單限優惠一組）；而6月19日至6月23日也將可再喝一波「第二杯半價」優惠。現在至7月23日，在台北時代門市「FUN SHINES ON !」還有單店限定拍照打卡裝置，透過星沁爽繽紛的色彩元素，營造夏日玩樂心情。

▲星巴克4月15日至4月17日連續3天，推出「尋找迪士尼好友」截圖好友分享日「買一送一」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克6月「買一送一」最新優惠！星沁爽「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌清心福全「買一送一」最後一天！板橋、蘆洲人衝半價
清心福全限店「買一送一」優惠最後一天，板橋人、蘆洲人快衝半價！清心福全「板橋龍興店」歡慶開店週年「買一送一」，今天6月16日11:00-13:00、17:00-19:00大杯冬瓜檸檬「買一送一」。提醒大家，每人限購一組(大杯冬瓜檸檬2杯)；限「到店」消費，不適用於外送或外送平台；優惠不併用。
清心福全 板橋龍興店 資訊
地址：新北市板橋區龍興街9號
電話：02-8275-1077

同時，清心福全「蘆洲民義店」也歡慶開店週年「買一送一」，6月16日11:00-13:00、17:00-19:00大杯蜜桃凍紅茶「買一送一」，優惠最後一天。提醒大家，每人限購一組(大杯蜜桃凍紅茶2杯)；限「到店」消費，不適用於外送或外送平台；優惠不併用。
清心福全 蘆洲民義店 資訊
地址：新北市蘆洲區民義街119-1號
電話：02-2288-1627

▲高雄人開喝！清心福全母親節「優多綠茶買一送一」連4天。（圖／記者蕭涵云攝）
▲板橋、蘆洲人開喝清心福全「買一送一」最後一天。（圖／記者蕭涵云攝）
📌康青龍：爽喝1元冬瓜露！外送「買一送一」
康青龍即日起至6月24日，會員領券使用龍來訂線上點餐，古早味冬瓜露「第二杯1元」超狂好康。提醒大家，先加入康青龍官方LINE會員，在圖文選單按下「點我領券」後，於龍來訂線上平台點餐開喝划算優惠；數量有限，領完為止。外送平台Uber Eats即日起至6月18日，點購康青龍貴妃茶王、紫果橙凍、金蘋百香都「買一送一」，而且Uber One會員消費滿350元還可再享「85折優惠」。

📌CoCo都可Uber Eats「買一送一」！foodpanda珍奶10元
CoCo都可在2大外送平台都有獨家優惠！即日起至6月18日，Uber Eats外送APP爽喝奶茶三兄弟、四季春青茶「買一送一」；即日起至6月20日，在foodpanda熊貓外送平台，CoCo都可也有大杯珍珠奶茶「第二杯10元」優惠。提醒大家，實際販售品項、金額依foodpanda APP販售為準；數量有限，售完為止。

▲CoCo都可於foodpanda熊貓外送平台，獨家祭出大杯珍珠奶茶「第二杯10元」優惠。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲CoCo都可在Uber Eats外送「買一送一」！foodpanda珍奶第二杯10元。（圖／翻攝自CoCo都可FB）

9大手搖星巴克買一送一！COMEBUY、鶴茶樓、珍煮丹　全台19元紅茶

義美草莓霜淇淋聖代買一送一！牛奶冰棒8折　週年慶19門市大放送

肯德基「7塊炸雞299、6顆蛋撻199元」優惠代碼　必勝客大披薩半價

拿坡里炸雞「買6送6」！一塊29元開吃　無骨雞塊也「買一送一」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生