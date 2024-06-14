清心福全「買一送一」到週末！板橋蘆洲人喝半價　星巴克也買1送1

我是廣告 請繼續往下閱讀
清心福全開店週年慶祝優惠一波波，這次換板橋人、蘆洲人同步開喝「買一送一」！清心福全「板橋龍興店」歡慶開店週年「買一送一」，今天6月14日大杯優多綠茶、6月15日大杯梅子綠茶、6月16日大杯冬瓜檸檬，連續3天、每日11:00-13:00、17:00-19:00，當日同款飲品「買一送一」。提醒大家，每人限購一組(大杯優多綠茶2杯、大杯梅子綠茶2杯、大杯冬瓜檸檬2杯)；限「到店」消費，不適用於外送或外送平台；優惠不併用。
清心福全 板橋龍興店 資訊
地址：新北市板橋區龍興街9號
電話：02-8275-1077
同時，清心福全「蘆洲民義店」也歡慶開店週年「買一送一」，6月14日大杯優多綠茶、6月15日大杯梅子綠茶、6月16日大杯蜜桃凍紅茶，連續3天、每日11:00-13:00、17:00-19:00，當日同款飲品「買一送一」，今天起爽喝到週末假日。提醒大家，每人限購一組(大杯優多綠茶2杯、大杯梅子綠茶2杯、大杯蜜桃凍紅茶2杯)；限「到店」消費，不適用於外送或外送平台；優惠不併用。
清心福全 蘆洲民義店 資訊
地址：新北市蘆洲區民義街119-1號
電話：02-2288-1627
📌星巴克今「買一送一」！星沁爽「第二杯半價」
星巴克今開跑最新優惠活動，Sip On Sunshine 啜飲沁涼 好友分享日「買一送一」，6月14日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待；相當於全天9小時都能爽喝半價優惠。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
歡慶星沁爽開賣新口味，6月12日至6月16日及6月19日至6月23日兩個區段，使用星巴克APP行動預點，單筆結帳輸入活動代碼「沁爽一夏」，可享兩杯大杯(含)以上容量和風味一致的星沁爽系列飲品「第二杯半價」（每筆訂單限優惠一組）。即日起至7月23日，在台北時代門市「FUN SHINES ON !」還有單店限定拍照打卡裝置，透過星沁爽繽紛的色彩元素，營造夏日玩樂心情。