蔡阿嘎新片赫見蘿拉！惡行早露出馬腳 「髒東西避不掉忍耐一下」
YouTuber祖師爺蔡阿嘎昨（17）日上架新影片，內容為員工和老闆玩遊戲，來贏得端午節獎金，有粉絲發現，日前對公司從事不法行為的前員工蘿拉也在其中，而自從開除對方後，多次暗酸蘿拉的蔡阿嘎，這次也不放過，提醒觀眾：「畫面裡的髒東西避不掉，大家忍耐一下！」
記者楊穎軒／綜合報導
蔡阿嘎和老婆二伯設計「射龍門」遊戲，決定全體員工今年端午節、中秋節的獎金數字，最多能贏得現金10000元，安慰獎則是品牌購物金500元，拍攝當時，蘿拉尚未被公司解雇，只見她站在一群人中間的C位，跟著緊張的氣氛喊叫，還不時拍手大笑。
不過影片中出現15位以上的員工跟蔡阿嘎PK，就是不見蘿拉上場，看來是直接剪光她單獨玩遊戲的片段，而殘餘的畫面引起粉絲議論，「為什麼還有蘿拉」、「唯一支持3000萬同學」、「有人不玩就能拿到3000萬」、「3000萬同學不缺這個小條的零錢！」
有人問怎麼沒給蘿拉打馬賽克，蔡阿嘎回覆：「打碼會搞死剪接師，不要鬧！」蔡阿嘎也頻頻留言開酸蘿拉：「影片中會有髒東西，大家請多多包涵」、「此時的前員工，還不知道老闆其實都知道了」、「嘎哥現在已經把髒東西清乾淨了」，甚至在片中直接脫口「偷偷匯我也不知道」，來譏諷身後的蘿拉，片末還上字：「繼續好好工作，好好生活。」