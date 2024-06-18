618買一送一爽吃麥當勞、肯德基、漢堡王6大速食！拿坡里炸雞29元

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2024麥當勞6月最新「買一送一」優惠，即日起至7月9日止（或送完為止），麥當勞歡樂送大推5款「買一送一」優惠，通通半價爽吃35天。只要使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠代碼「FREE」，爽吃大薯、OREO冰炫風、蘋果派、經典那堤(冰/熱)買1送1（5擇1）都「買一送一」。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。
麥當勞本週APP全球版也有獨家優惠，即日起至6月19日單點「薯餅買一送一」；即日起至6月23日單點「中杯指定飲料買一送一」可樂、zero、雪碧、檸檬風味紅茶，買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」；即日起至6月21日17:00-21:00「麥香雞＋中薯＋38元中飲」99元、「麥香魚＋中薯＋38元中飲」也99元；還有得來速限定買10塊原味麥克雞塊套餐「現折10元」等好康。
📌肯德基：雞塊「買一送一」！咔啦脆雞18元
肯德基6月18日上午10:00「PK雙饗卡APP」準時開搶隨饗券，6元「4塊上校雞塊」、18元「咔啦脆雞」、168元「4塊上校雞塊＋2份點心盒B(香酥脆薯(小)＋雙色轉轉QQ球)＋2杯無糖綠茶(小)」、618元「12塊炸雞(桶)＋2份點心盒(原味蛋撻+雙色轉轉QQ球)＋1.25L百事可樂」。每會員帳號於活動期間同一商品限購1組，數量有限售完為止。
即日起至6月30日，「PK雙饗卡APP」每人限領4塊上校雞塊「買一送一」優惠券；還有168元「咔啦脆雞＋青花椒香麻脆雞＋原味蛋撻＋香酥脆薯(小)＋百事可樂(小)」、666元「6塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻＋6份香酥脆薯(小)＋1.25L百事可樂」、888元享4張「咔啦雞腿堡＋2塊咔啦脆雞＋原味蛋撻＋百事可樂(中)」不限量限定優惠。
📌漢堡王：13款「買一送一」！畢業季「加1元多一堡」
漢堡王即日起至6月30日推出「堡到成功」優惠券，大放送13款「買一送一」爽吃小華堡、牛肉堡、雞塊薯條和可樂，「1+1」共有6款漢堡等主食加點心或飲料只要69元，銅板價下午茶單層華鱈魚堡只要55元、勁濃起士薯＋4塊雞塊才69元都好便宜，最划算的4件組個人餐竟然只要99元起，爽吃「經典脆雞堡＋4塊雞塊＋小薯＋中可」百元有找，最高現省2792元。
618購物節漢堡王官網限時輪盤抽獎活動中獎率100%，有機會抽中一年份免費華堡餐、洋蔥圈、安格斯牛堡等好禮！迎接6月畢業季再祭出最新8款優惠券，即日起至6月24日限時14天，「加1元多一堡」放送5折起優惠，「田園烤牛堡＋洋蔥圈烤牛堡」特價90元，「洋蔥圈脆雞堡＋經典脆雞堡」特價也90元，「Q彈海老堡」加1元多一顆「經典脆洋蔥牛肉堡」或「經典脆雞堡」任選，雙堡只要120元。
📌達美樂：全口味「披薩買一送一」！不限平假日
達美樂即日起至6月23日，天天不限平假日、任選全口味披薩外送「買一送一」，無論外送買大送大、買小送小，連巨無霸披薩都能「買巨送巨」！人氣黃金干貝海鮮、極致豪華、經典四喜、金鑽夏威夷、白醬奶蔬等口味，通通快閃半價優惠吃好飽。現在消費滿129元，還可加購「副食任選2款99元」優惠，包括巴掌麵包1份/蝴蝶酥3個／鱈魚星星4個／香酥千層棒1份／地瓜薯條1份／香濃可可酥捲4個都可挑選。
提醒大家，買一送一以價格較高披薩計價，所有口味皆可選；換購加價系列餅皮或額外加配料、起士需另付費；外送範圍依各門市限定為主。
📌摩斯漢堡：蒟蒻禮盒「買一送一」
摩斯漢堡即日起至6月22日，開跑618年中慶網路商城限定優惠，人氣蒟蒻禮盒「買一送一」，提供水蜜桃/葡萄/蜂蜜檸檬口味，「買一送一」2箱600元、3箱900元；而且一次購買3箱以上還可免運費。
📌21世紀風味館：「買一送一」！
21Plus即日起至7月2日，每週二、週四可享「買一送一」！「雞肉起司燉飯＋原味小棒腿2入」買一送一優惠價只要249元，「西西里雞肉披薩(半)＋蜂蜜綠茶(M)」優惠價只要145元。提醒大家，新店家樂福、桃園經國家樂福、烏日高鐵、台南三越、華泰、台大微風、21TOGO恕不販售；南港環球、時代、板橋新埔、台中中友、新巨蛋、高雄大樂門市販售品項略有不同，請以現場供應為主。
即日起至7月29日，持21熟客券也爽吃「買一送一」，時蔬雞汁飯、烤雞蓉玉米濃湯(大)、蜂蜜綠茶、雞肉起司塔、雞肉洋蔥圈都有半價優惠，21香草烤半雞還有「第二件半價」。
📌必勝客：個人披薩6元！「加1元多一件」副食
必勝客6月18日上午10:00「PK雙饗卡APP」準時開搶隨饗券，6元「6吋鬆厚個人夏威夷披薩」、18元「9吋鬆厚小比薩(限定410元(含)以下口味，可加價升級口味)」、168元「9吋夏威夷小比薩＋麻糬QQ球x 4＋330ml可樂」、618元「3個大比薩(限定630元(含)以下口味)」。
即日起至6月30日，「PK雙饗卡APP」每人限領一張優惠券，入手個人披薩「加1元多一件」副食、霸王功夫雞兩隻也能「加1元多一件」副食；還有168元「6吋個人鬆厚比薩(限定120元(含)以下口味)＋6吋夏威夷個人比薩」、666元「2個大披薩(限定630元(含)以下口味)＋起司咔滋餅(超級總匯/鐵板牛柳擇1)＋4顆麻糬QQ球＋1.25L飲料(百事可樂/ 七喜擇1)」、888元享4張「9吋鬆厚小比薩(限定410元(含)以下，可加價升級口味)＋六吋個人雙拼(海鮮+夏威夷)」。
📌拿坡里：炸雞買6送6！一塊炸雞29元
拿坡里炸雞專賣店歡慶6歲生日，即日起至6月30日，到拿坡里炸雞專賣店購買六塊炸雞桶「買一送一」，兩桶炸雞相當於「買6送6」只要348元（原價696元），不只現省348元，換算下來等於「一塊炸雞29元」就開吃；還同時開吃「唰嘴無骨雞塊買一送一」，一次入手兩份只要109元（原價218元）；到店使用悠遊卡結帳，還可享5%的回饋，肉肉控們把握時間開吃了。
現在拿坡里披薩・炸雞店還推出畢業季優惠，即日起至6月30日，全台131間拿坡里披薩・炸雞店「炸雞買6送3」，9塊炸雞下殺67折，超值價只要348元（原價522元），換算下來平均每塊炸雞只要39元（原價58元），不管是不是畢業生當然都要吃一波。