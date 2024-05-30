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漢堡王13款「買一送一」！肯德基端午開賣「粽香脆雞」加碼買1送1

▲漢堡王2024年6月最新「堡到成功」優惠券！13款「買一送一」爽吃小華堡，「1+1」牛肉堡加點心才69元，最高現省2792元。肯德基端午節開賣「粽香脆雞」，外送滿額限定「買一送一」。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王2024年6月最新「堡到成功」優惠券！13款「買一送一」爽吃小華堡，「1+1」牛肉堡加點心才69元，最高現省2792元。肯德基端午節開賣「粽香脆雞」，外送滿額限定「買一送一」。（圖／漢堡王提供）

記者蕭涵云/綜合報導

漢堡王2024年6月最新「堡到成功」優惠券來了！一樣大放送13款「買一送一」爽吃小華堡、牛肉堡、雞塊薯條和可樂通通都半價，「1+1」漢堡加點心或飲料只要69元，還有55元起銅板價下午茶也好便宜，4件組個人餐才99元划算吃起來，最高現省2792元。而肯德基迎接端午節開賣甜辣醬配香菜花生粉的「粽香脆雞」，搭配升級版「粽香雞汁飯」；還有外送滿額限定「買一送一」優惠。

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📌現省2792元！漢堡王13款「買一送一」、4件個人餐99元
漢堡王6月1日起至6月30日，畢業季祭出「堡到成功」優惠券，最高現省2792元！大放送13款「買一送一」爽吃小華堡、牛肉堡、雞塊薯條和可樂，「1+1」共有6款漢堡等主食加點心或飲料只要69元，銅板價下午茶單層華鱈魚堡只要55元、勁濃起士薯＋4塊雞塊才69元都好便宜，最划算的4件組個人餐竟然只要99元起，爽吃「經典脆雞堡＋4塊雞塊＋小薯＋中可」百元有找。

6月1日同時回歸「火烤雞腿培根堡」，選用原塊雞腿肉高溫直火燒烤，保留煙燻風味並鎖住肉汁，搭配美乃滋、新鮮生菜及酥炸美式培根片，肉肉控絕對不能錯過，限時回歸開吃單點119元、套餐164元。

▲漢堡王2024年6月最新「堡到成功」優惠券。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王2024年6月最新「堡到成功」優惠券。（圖／漢堡王提供）
📌肯德基端午節開吃「粽香脆雞」！外送滿額「買一送一」
肯德基獨家推出「端午粽香脆雞組」，打造台味特色甜辣醬香咔啦脆雞，配上香菜花生粉滿版配料的「粽香脆雞」，搭配以油蔥、香菇特製的濃郁端午風味「粽香雞汁飯」，即日起至6月10日全台限量推出；期間搭配全新外型設計如粽葉的「端午限定外盒」，帶來滿滿儀式感。

「端午粽香脆雞組」3款限定套餐，包括129元的「粽香脆雞組」有粽香脆雞＋三角粽香飯＋上校雞塊 x 2，199元個人餐「粽香脆雞精選餐」吃得到粽香脆雞＋三角粽香飯＋上校雞塊 x 2＋黃金超蝦塊 x 3＋原味蛋撻＋百事可樂(中)，389元的「粽香脆雞雙人餐」則有粽香脆雞 x 2＋三角粽香飯 x 2＋上校雞塊 x 4＋黃金超蝦塊 x 6＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(中) x 2。

肯德基並有外送結帳金額滿199元可享「買一送一」限定優惠，包括雞汁風味飯、8塊上校雞塊、草苺起司冰淇淋大福，都有滿額「買一送一」好康。

▲肯德基端午節開吃「粽香脆雞」！外送滿額「買一送一」。（圖／肯德基提供）
▲肯德基端午節開吃「粽香脆雞」！外送滿額「買一送一」。（圖／肯德基提供）

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