5大速食買一送一！麥當勞雞塊「買10送10」　摩斯、漢堡王都半價

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即日起至5月7日止（或送完為止），麥當勞歡樂送5款「買一送一」優惠，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠代碼「10NUG」，爽吃麥克雞塊「買10送10」！勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶（冰/熱）也都「買一送一」。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。
本週麥當勞APP全球版，今4月28日最後一天4塊麥克雞塊「買一送一」，購買兩杯焦糖冰奶茶特價99元優惠；晚間18:00～21:00限定99元超省晚餐，本週推出麥香魚及麥香雞，分別搭配小薯及38元中杯飲料都百元有找；睽違20年限時回歸的照燒豬肉堡搭配中薯及焦糖冰奶茶的「還你套餐」嚐鮮價149元優惠券。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。
📌摩斯漢堡：蒟蒻禮盒「買一送一」！母親節開賣親子套餐
摩斯漢堡即日起網路商城限定蒟蒻禮盒「買一送一」優惠！即日起至5月19日，摩斯蒟蒻禮盒「買一送一」，期間限定蜜桃蘋果口味、葡萄、蜂蜜檸檬三種口味可選，還有𝟯箱免運好康。
母親節開賣摩斯親子同享餐，「摩斯炸蝦堡及大杯冰紅茶組」2組、「摩斯鱈魚堡及大杯冰紅茶組」2組，雙雙祭出200元優惠價。4月25日至5月15日，可向摩斯櫃台人員索取「母親節繪圖紙」參加「繪畫傳心意」活動，期間內完成著色出示給門市人員，可免費兌換「中杯摩斯咖啡」乙杯或「大杯冰紅茶」乙杯，每店限量100杯，送完為止。
📌漢堡王：4月「買一送一」！美式花生重磅回歸
漢堡王即將於4月30日回歸「美式花生系列」4款漢堡，濃稠花生醬中吃得到顆粒分明的花生粒，淋入現烤爆汁的火烤安格斯牛肉、經典大肉排和經典脆雞排上，再層疊香濃起司、現炸培根、新鮮生菜，濃郁開吃！使用官網「國王快訂外帶」，消費滿299元輸碼「BK299」贈辣薯球(中)、滿399元輸碼「BK399」贈四塊雞塊。
即日起至4月30日「堡貝吃貨派對」最後優惠，雞塊、辣薯球、洋蔥圈、薯條、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡、6款中杯飲料，共13款餐點通通爽吃「買一送一」；還有4款「漢堡＋飲品」59元划算組合，個人餐也只要99元就能吃飽。
📌21世紀風味館「買一送一」！避風塘炸雞回歸
21Plus回歸去年廣受好評的避風塘系列，開吃蒜香「避風塘小棒腿」，還加碼推出「避風塘手撕雞堡」；並全新微出異國風味的燉飯、起司塔。即日起至7月16日，買避風塘小棒腿(2入)就送原味小棒腿(2入)、雞肉起司塔「買一送一」；即日起至6月18日，使用21熟客券可享避風塘手撕雞堡與香草烤半雞「第二件半價」等優惠多達12組。
📌繼光香香雞：「加購半價」最後一天
繼光香香雞4月30日「加購半價」最後一天，現場門市單筆消費滿200元，可享半價加購美味3選1，阿根廷魷魚、墨魚甜不辣（海苔）、美式脆薯（鹽味）都半價就爽吃。提醒大家，清水店不適用；外送或第三方平台不適用；優惠不併用。