麥當勞今開賣「捲捲薯條」優惠！加16元便宜爽吃　本週買1送1盤點

我是廣告 請繼續往下閱讀
睽違11年，台灣麥當勞今回歸開賣「捲捲薯條」！風靡各國的捲捲造型，人氣實在太旺，直接讓大家聽到金黃地瓜條停賣都不哭了。麥當勞「捲捲薯條」使用新鮮馬鈴薯現炸，同時擁有金黃酥脆的捲度還咬得到鬆嫩綿密口感，淡淡散發的胡椒、洋蔥與蒜香好迷人，忍不住一口接一口。即日起至6月4日限量供應或售完為止，「捲捲薯條」單點66元，點購任一套餐加購價59元。
最便宜的划算吃法來了！麥當勞APP全球版今天秒上架「捲捲薯條優惠券」，即日起至4月28日單點捲捲薯條優惠價55元，幫大家現省11元！不過每券限兌換一次，而且歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳不適用喔。而且粉絲們選購任何中薯經典配餐，「升級捲捲薯配餐」只要「加16元」就能開心爽吃。
📌麥當勞：歡樂送5款買一送一！雞塊買10送10 本週APP大薯、OREO買一送一
麥當勞歡樂送即日起至5月7日止（或送完為止），大吃5款「買一送一」優惠，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠代碼「10NUG」，爽吃10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶（冰/熱）「買一送一」，麥克雞塊相當於買10送10大優惠，人氣商品通通半價好划算！提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。
而本週麥當勞APP全球版，即日起至4月28日，還有4塊麥克雞塊「買一送一」，購買兩杯焦糖冰奶茶特價99元優惠；晚間18:00～21:00限定99元超省晚餐，今推出麥香魚及麥香雞，分別搭配小薯及38元中杯飲料都百元有找；睽違20年限時回歸的照燒豬肉堡搭配中薯及焦糖冰奶茶的「還你套餐」嚐鮮價149元優惠券。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。
📌摩斯漢堡明開賣「豚角煮珍珠堡」！母親節請喝紅茶
摩斯漢堡4月25日將全新推出主打九州長崎特色料理的「豚角煮珍珠堡」，嚴選國產豬五花肉賦予日式風味，軟嫩醬香好誘人；延伸經典海洋珍珠堡的「山海日珍珠堡」，選用鮮蝦、魷魚製成的MOS經典海鮮天婦羅夾入海苔與低碳植米飯，搭配蛋絲及鮮甜的青生菜並淋上特調山葵海洋醬也上市；初夏開喝紅心芭樂及葡萄口味的蒟蒻冰茶與氣泡飲。
母親節開賣親子同享餐，「摩斯炸蝦堡及大杯冰紅茶組」2組、「摩斯鱈魚堡及大杯冰紅茶組」2組，雙雙祭出200元優惠價。4月25日至5月15日，可向摩斯櫃台人員索取「母親節繪圖紙」參加「繪畫傳心意」活動，期間內完成著色出示給門市人員，可免費兌換「中杯摩斯咖啡」乙杯或「大杯冰紅茶」乙杯，每店限量100杯，送完為止。