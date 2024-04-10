等20年回歸！麥當勞「照燒豬肉堡」今開賣 焦糖冰奶茶買一送一
麥當勞鐵粉們衝了！等20年總算回歸的「照燒豬肉堡」今（10）日開賣，搭配焦糖冰奶茶及中薯的「還你套餐最便宜149元」優惠，就藏在麥當勞APP全球版；今起也開吃的「經典復刻分享盒」還可享加購「焦糖冰奶茶買一送一」好康。頂呱呱則聯名點點心開吃XO醬呱呱包、椒麻地瓜薯條。
記者蕭涵云/綜合報導
📌麥當勞「照燒豬肉堡」今開賣！焦糖冰奶茶「買一送一」
總算等到麥當勞「照燒豬肉堡」開賣，日式照燒醬汁搭配厚實豬前腿肉排、再加上香濃美乃滋與爽脆萵苣的鹹甜口味，睽違20年第一次回歸。除了有單點、經典套餐可選，還可選吃搭配焦糖冰奶茶及中薯的「還你套餐」，而且即日起至4月14日，麥當勞APP全球版上還有最便宜149元優惠券（原價177元）。
今起也還同步上市「經典復刻分享盒」，含漢堡兩份（任選板烤雞腿堡/照燒豬肉堡）、20塊麥克鷄塊、大薯兩包，優惠價430元；凡購買任一分享盒可享加購「焦糖冰奶茶買一送一」！而「經典復刻分享餐」則有漢堡兩份（任選板烤雞腿堡/照燒豬肉堡）、20塊麥克雞塊、大薯兩包、38元冷/熱飲兩杯，歡樂送優惠價500元。
📌頂呱呱：聯名點點心開吃XO醬呱呱包、椒麻地瓜薯條
頂呱呱聯名點點心開吃XO醬呱呱包、椒麻地瓜薯條，再搭配點點心超人氣會爆漿的燙燙流沙球，頂呱呱全台門市期間限定，祭出199元起的3款聯名組合餐；點點心也有獨家販售的209元頂點套餐，爽吃港式茶餐廳也能配XO醬呱呱包與椒麻地瓜薯條。