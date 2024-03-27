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麥當勞板烤雞腿堡、焦糖冰奶茶今開賣！實品全開箱　這樣買最便宜

▲台灣麥當勞2024年一次回歸3大神品！今正式開賣焦糖冰奶茶、板烤雞腿堡，照燒豬肉堡則將等到4月10日才販售，《NOWnews今日新聞》一次搶先全開箱，教大家這樣買最便宜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣麥當勞2024年一次回歸3大神品！今正式開賣焦糖冰奶茶、板烤雞腿堡，照燒豬肉堡則將等到4月10日才販售，《NOWnews今日新聞》一次搶先全開箱，教大家這樣買最便宜。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

台灣麥當勞2024年一次回歸「照燒豬肉堡、板烤雞腿堡、焦糖冰奶茶」3大神品！今（27）日正式開賣「焦糖冰奶茶」、「板烤雞腿堡」，「照燒豬肉堡」則將等到4月10日才販售。《NOWnews今日新聞》幫大家搶先全開箱，靈魂醬汁滿滿好Juicy；教大家這樣買最便宜、吃得飽也要吃得好划算。

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📌麥當勞「板烤雞腿堡」最便宜還你套餐149元
曾在2022年就復刻回歸過的麥當勞「板烤雞腿堡」，整原塊去骨雞腿排先以特製香料醃製，再以雙面煎板煎烤出香氣並鎖住肉汁，開箱實品一打開包裝還看到滿滿誘人的秘製燒烤醬與新鮮萵苣，鬆軟長型芝麻麵包更是和腿排很搭襯。麥當勞「板烤雞腿堡」單點84元，搭配中薯與38元冷/熱飲的經典套餐149元，搭配中薯與焦糖冰奶茶的還你套餐則是177元。

◾️「板烤雞腿堡」最便宜的吃法：使用麥當勞APP全球版即日起至3月31日止（或售完為止），購買「板烤雞腿堡還你套餐」含板烤雞腿堡、中薯、焦糖冰奶茶，特價149元；使用麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」即日起至3月29日，購買「板烤雞腿堡+薯條(小)+四塊麥克雞塊+焦糖冰奶茶」，優惠價175元，可以現省61元。

▲麥當勞APP優惠券吃「板烤雞腿堡還你套餐」，板烤雞腿堡＋中薯＋焦糖冰奶茶只要149元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞APP優惠券吃「板烤雞腿堡還你套餐」，板烤雞腿堡＋中薯＋焦糖冰奶茶只要149元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌麥當勞「焦糖冰奶茶」最便宜49元
超多人想念的麥當勞「焦糖冰奶茶」，睽違6年也總算再度回歸，在錫蘭紅茶純樸的茶感裡，喝得到香濃焦糖及厚牛乳的甘甜滋味，而且這次不只是限期開賣，而是正式回歸麥當勞長期供應菜單，還成為2024全新甜心卡A區可選的商品，享有「買A送B」划算優惠組合。

◾️「焦糖冰奶茶」這樣買最便宜，使用麥當勞APP全球版即日起至3月31日止（或售完為止），單點焦糖冰奶茶，特價59元；使用麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」獨家量購優惠，即日起至4月9日「焦糖冰奶茶買3送1」，嚐鮮價75折196元，換算下來一杯只要49元。或可購買任一麥當勞分享盒，享有「焦糖冰奶茶買一送一」，相當於每杯只要33元。

▲「焦糖冰奶茶」3月27日正式回歸長期供應菜單開賣，還加入全新甜心卡A區優惠行列。（圖／台灣麥當勞提供）
▲使用麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」獨家量購優惠，有「焦糖冰奶茶買3送1」196元，換算下來一杯只要49元。（圖／台灣麥當勞提供）
📌麥當勞「照燒豬肉堡」最便宜還你套餐149元！4/10才開賣
要等到4月10日才開賣的「照燒豬肉堡」，更是讓大家久等20年第一次回歸！在1993年推出當時，可說是速食界首見的新潮口味。日式鹹甜照燒醬汁，搭配厚實豬前腿肉排，再擠上香濃美乃滋與爽脆萵苣。

◾️「照燒豬肉堡」最便宜這樣吃：待4月10日上市後，使用麥當勞APP全球版4月10日至4月12日止，購買「照燒豬肉堡+薯條(小)+四塊麥克雞塊+焦糖冰奶茶」，特價149元；使用麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」於4月10日至4月12日（或售完為止），購買「照燒豬肉堡+薯條(小)+四塊麥克雞塊+焦糖冰奶茶」，優惠價175元，現省61元。

▲「照燒豬肉堡」4月10日上市後，用麥當勞APP優惠券吃照燒豬肉堡＋中薯＋焦糖冰奶茶只要149元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「照燒豬肉堡」4月10日上市後，用麥當勞APP優惠券吃照燒豬肉堡＋中薯＋焦糖冰奶茶只要149元。（圖／記者蕭涵云攝）
鐵粉們還可等4月10日「照燒豬肉堡」上市後，一網打盡3款麥當勞神品，「經典復刻分享盒」含漢堡兩份（任選板烤雞腿堡/照燒豬肉堡）、20塊麥克鷄塊、大薯兩包，優惠價430元；凡購買任一分享盒再享加購指定飲品買一送一，記得可再買「焦糖冰奶茶買一送一」！而「經典復刻分享餐」則有漢堡兩份（任選板烤雞腿堡/照燒豬肉堡）、20塊麥克鷄塊、大薯兩包、38元冷/熱飲兩杯，歡樂送優惠價500元，現省104元。

▲麥當勞還將於4月10日起，推出「經典復刻分享盒」、「經典復刻分享餐」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞還將於4月10日起，推出「經典復刻分享盒」、「經典復刻分享餐」。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，韓式炸雞bb.q CHICKEN與百萬訂閱Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」自創品牌「金家ㄟ」，迎來第二波聯名商品，繼1月跨界好評的「肯瓊醬炸雞」，4月再推出第二波聯名「檸香瑪呦炸雞」，發想自現在韓國最紅的口味「青陽辣椒美乃滋」，還能創意把韓式炸雞與傳統韓式菜餚「菜包肉」結合在一起吃。因應兒童連假，4月1日至4月10日，內用、外帶含「檸香瑪呦炸雞」任一品項消費滿699元，即可「免費獲得兒童餐」一份；4月11日至4月30日下載享聚卡APP，則可憑專屬優惠券購買指定餐點「享吃瑪呦套餐」再折100元。

▲韓式炸雞bb.q CHICKEN與百萬訂閱Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」自創品牌「金家ㄟ」，聯名第二波「檸香瑪呦炸雞」。（圖／全家國際餐飲提供）
▲韓式炸雞bb.q CHICKEN與百萬訂閱Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」自創品牌「金家ㄟ」，聯名第二波「檸香瑪呦炸雞」。（圖／全家國際餐飲提供）

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