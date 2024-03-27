麥當勞板烤雞腿堡、焦糖冰奶茶今開賣！實品全開箱　這樣買最便宜

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曾在2022年就復刻回歸過的麥當勞「板烤雞腿堡」，整原塊去骨雞腿排先以特製香料醃製，再以雙面煎板煎烤出香氣並鎖住肉汁，開箱實品一打開包裝還看到滿滿誘人的秘製燒烤醬與新鮮萵苣，鬆軟長型芝麻麵包更是和腿排很搭襯。麥當勞「板烤雞腿堡」單點84元，搭配中薯與38元冷/熱飲的經典套餐149元，搭配中薯與焦糖冰奶茶的還你套餐則是177元。
◾️「板烤雞腿堡」最便宜的吃法：使用麥當勞APP全球版即日起至3月31日止（或售完為止），購買「板烤雞腿堡還你套餐」含板烤雞腿堡、中薯、焦糖冰奶茶，特價149元；使用麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」即日起至3月29日，購買「板烤雞腿堡+薯條(小)+四塊麥克雞塊+焦糖冰奶茶」，優惠價175元，可以現省61元。
📌麥當勞「焦糖冰奶茶」最便宜49元
超多人想念的麥當勞「焦糖冰奶茶」，睽違6年也總算再度回歸，在錫蘭紅茶純樸的茶感裡，喝得到香濃焦糖及厚牛乳的甘甜滋味，而且這次不只是限期開賣，而是正式回歸麥當勞長期供應菜單，還成為2024全新甜心卡A區可選的商品，享有「買A送B」划算優惠組合。
◾️「焦糖冰奶茶」這樣買最便宜，使用麥當勞APP全球版即日起至3月31日止（或售完為止），單點焦糖冰奶茶，特價59元；使用麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」獨家量購優惠，即日起至4月9日「焦糖冰奶茶買3送1」，嚐鮮價75折196元，換算下來一杯只要49元。或可購買任一麥當勞分享盒，享有「焦糖冰奶茶買一送一」，相當於每杯只要33元。
📌麥當勞「照燒豬肉堡」最便宜還你套餐149元！4/10才開賣
要等到4月10日才開賣的「照燒豬肉堡」，更是讓大家久等20年第一次回歸！在1993年推出當時，可說是速食界首見的新潮口味。日式鹹甜照燒醬汁，搭配厚實豬前腿肉排，再擠上香濃美乃滋與爽脆萵苣。
◾️「照燒豬肉堡」最便宜這樣吃：待4月10日上市後，使用麥當勞APP全球版4月10日至4月12日止，購買「照燒豬肉堡+薯條(小)+四塊麥克雞塊+焦糖冰奶茶」，特價149元；使用麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」於4月10日至4月12日（或售完為止），購買「照燒豬肉堡+薯條(小)+四塊麥克雞塊+焦糖冰奶茶」，優惠價175元，現省61元。
鐵粉們還可等4月10日「照燒豬肉堡」上市後，一網打盡3款麥當勞神品，「經典復刻分享盒」含漢堡兩份（任選板烤雞腿堡/照燒豬肉堡）、20塊麥克鷄塊、大薯兩包，優惠價430元；凡購買任一分享盒再享加購指定飲品買一送一，記得可再買「焦糖冰奶茶買一送一」！而「經典復刻分享餐」則有漢堡兩份（任選板烤雞腿堡/照燒豬肉堡）、20塊麥克鷄塊、大薯兩包、38元冷/熱飲兩杯，歡樂送優惠價500元，現省104元。
另外，韓式炸雞bb.q CHICKEN與百萬訂閱Youtuber「