「雞佛蛋塔」找到了！台灣人做的　眾嗨：肯德基快跟必勝客拚了

麥當勞「焦糖冰奶茶買一送一」！麥克雞塊「買10送10」全新優惠碼

▲台灣麥當勞回歸板烤雞腿堡、照燒豬肉堡，還大方祭出焦糖冰奶茶買一送一！最新歡樂送優惠碼「10NUG」，爽吃麥克雞塊買10送10、勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶(冰/熱)共6款買一送一。（圖／麥當勞提供）
▲台灣麥當勞回歸板烤雞腿堡、照燒豬肉堡，還大方祭出焦糖冰奶茶買一送一！最新歡樂送優惠碼「10NUG」，爽吃麥克雞塊買10送10、勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶(冰/熱)共6款買一送一。（圖／麥當勞提供）

記者蕭涵云/綜合報導

台灣麥當勞不只回歸開賣3大神級產品焦糖冰奶茶、板烤雞腿堡、照燒豬肉堡，還大方祭出「焦糖冰奶茶買一送一」！最新歡樂送優惠碼「10NUG」，還可爽吃麥克雞塊「買10送10」、勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶（冰/熱）共6款「買一送一」。

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📌麥當勞「焦糖冰奶茶買一送一」
麥當勞方便大家一次吃爆回歸神級產品，特別打造復刻分享組合，「經典復刻分享餐」含漢堡兩份（任選板烤雞腿堡/照燒豬肉堡）、20塊麥克雞塊、大薯兩包、38元冷/熱飲兩杯，歡樂送優惠價500元，現省104元。

還有「經典復刻分享盒」含漢堡兩份（任選板烤雞腿堡/照燒豬肉堡）、20塊麥克雞塊、大薯兩包，優惠價430元；而且凡麥當勞內用、外帶，購買任一麥當勞分享盒，可享「焦糖奶茶(冰)」買一送一。 

麥當勞APP全球版還有專屬優惠，3月27日至3月31日止（或售完為止），單點焦糖冰奶茶，特價59元（原價66元）；3月27日起至4月9日，推出「焦糖冰奶茶買3送1」獨家量購優惠，嚐鮮價75折只要196元，現省68元。

▲無論內用、外帶，購買任一麥當勞分享盒，可享「焦糖冰奶茶買一送一」。（圖／台灣麥當勞提供）
▲無論內用、外帶，購買任一麥當勞分享盒，可享「焦糖冰奶茶買一送一」。（圖／台灣麥當勞提供）
📌麥克雞塊「買10送10」！麥當勞最新歡樂送優惠碼「10NUG」
麥當勞長達41天的「2024龍年開春優惠券」只能吃到今天，預告明天3月27日起至5月7日止（或送完為止），有最新歡樂送優惠！活動期間使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「10NUG」，可享10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶（冰/熱）共6款「買一送一」優惠。不只人氣薯餅買一送一，相當於麥克雞塊「買10送10」，有夠划算！

提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。

▲麥當勞的雞塊盒子上面仔細看右下角，都有一個小小的英文字母「R」字。（圖/記者蕭涵云攝）
▲麥當勞最新歡樂送優惠碼「10NUG」，麥克雞塊「買10送10」！6款「買一送一」優惠。（圖/記者蕭涵云攝）
📌麥當勞APP全球版：板烤雞腿堡、照燒豬肉堡​​​​​​​2款「神級漢堡」嚐鮮優惠券
麥當勞回歸板烤雞腿堡、照燒豬肉堡，2款「神級漢堡」在APP上可享嚐鮮優惠券。
◾️3月27日至3月31日止（或售完為止），購買「板烤雞腿堡還你套餐」含板烤雞腿堡、中薯、焦糖奶茶(冰)，特價149元（原價177元）。
◾️4月10日至4月12日止（或售完為止），購買「照燒豬肉堡+薯條(小)+四塊麥克雞塊+焦糖冰奶茶」，特價149元（原價177元）。

▲台灣麥當勞回歸「照燒豬肉堡、板烤雞腿堡、焦糖冰奶茶」3大神品！分別在3月27日、4月10日復刻開賣，還打造「還你套餐」以2款神級漢堡搭配焦糖冰奶茶與中薯，單點、套餐售價一次整理。（圖／台灣麥當勞提供）
▲台灣麥當勞回歸「照燒豬肉堡、板烤雞腿堡、焦糖冰奶茶」3大神品！分別在3月27日、4月10日復刻開賣，還打造「還你套餐」以2款神級漢堡搭配焦糖冰奶茶與中薯。（圖／台灣麥當勞提供）
📌肯德基「12顆蛋撻＋點心拼盤」499元
使用肯德基外送共享中心，可爽吃「12顆蛋撻＋點心拼盤」499元外送限定優惠，即日起至4月22日，不用輸入優惠代碼，「原味蛋撻 x 12＋莫札瑞拉起司球 x 3＋大薯＋上校雞塊4塊＋QQ球」回饋下殺63折、只要499元；並承諾「全年專業外送25分鐘美味到」，遲到就請吃炸雞一塊。若外送超過25分鐘遲到，會以簡訊發送一張咔啦脆雞兌換券至訂購留存的手機號碼，民眾可於下次消費滿99元後兌換。

另外還有優惠代碼「50390」，399元爽吃「咔啦脆雞(辣) x 4＋上校雞塊4塊＋香酥脆薯(大)＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(中) x 2」；優惠代碼「50389」則能吃「咔啦脆雞(辣) x 8＋咔啦雞腿堡(辣) x 2＋香酥脆薯(大)＋原味蛋撻 x 6＋瓶裝百事可樂」，優惠價754元。

▲雙12才剛過完，肯德基優惠真的沒有在停！這次又被網友發現肯德基蛋塔12元的「隱藏代碼」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基自家外送限定，「12顆蛋撻＋點心拼盤」499元優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

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