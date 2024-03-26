麥當勞「焦糖冰奶茶買一送一」！麥克雞塊「買10送10」全新優惠碼

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麥當勞方便大家一次吃爆回歸神級產品，特別打造復刻分享組合，「經典復刻分享餐」含漢堡兩份（任選板烤雞腿堡/照燒豬肉堡）、20塊麥克雞塊、大薯兩包、38元冷/熱飲兩杯，歡樂送優惠價500元，現省104元。
還有「經典復刻分享盒」含漢堡兩份（任選板烤雞腿堡/照燒豬肉堡）、20塊麥克雞塊、大薯兩包，優惠價430元；而且凡麥當勞內用、外帶，購買任一麥當勞分享盒，可享「焦糖奶茶(冰)」買一送一。
麥當勞APP全球版還有專屬優惠，3月27日至3月31日止（或售完為止），單點焦糖冰奶茶，特價59元（原價66元）；3月27日起至4月9日，推出「焦糖冰奶茶買3送1」獨家量購優惠，嚐鮮價75折只要196元，現省68元。
📌麥克雞塊「買10送10」！麥當勞最新歡樂送優惠碼「10NUG」
麥當勞長達41天的「2024龍年開春優惠券」只能吃到今天，預告明天3月27日起至5月7日止（或送完為止），有最新歡樂送優惠！活動期間使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「10NUG」，可享10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶（冰/熱）共6款「買一送一」優惠。不只人氣薯餅買一送一，相當於麥克雞塊「買10送10」，有夠划算！
提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。
📌麥當勞APP全球版：板烤雞腿堡、照燒豬肉堡2款「神級漢堡」嚐鮮優惠券
麥當勞回歸板烤雞腿堡、照燒豬肉堡，2款「神級漢堡」在APP上可享嚐鮮優惠券。
◾️3月27日至3月31日止（或售完為止），購買「板烤雞腿堡還你套餐」含板烤雞腿堡、中薯、焦糖奶茶(冰)，特價149元（原價177元）。
◾️4月10日至4月12日止（或售完為止），購買「照燒豬肉堡+薯條(小)+四塊麥克雞塊+焦糖冰奶茶」，特價149元（原價177元）。
📌肯德基「12顆蛋撻＋點心拼盤」499元
使用肯德基外送共享中心，可爽吃「12顆蛋撻＋點心拼盤」499元外送限定優惠，即日起至4月22日，不用輸入優惠代碼，「原味蛋撻 x 12＋莫札瑞拉起司球 x 3＋大薯＋上校雞塊4塊＋QQ球」回饋下殺63折、只要499元；並承諾「全年專業外送25分鐘美味到」，遲到就請吃炸雞一塊。若外送超過25分鐘遲到，會以簡訊發送一張咔啦脆雞兌換券至訂購留存的手機號碼，民眾可於下次消費滿99元後兌換。
另外還有優惠代碼「50390」，399元爽吃「咔啦脆雞(辣) x 4＋上校雞塊4塊＋香酥脆薯(大)＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(中) x 2」；優惠代碼「50389」則能吃「咔啦脆雞(辣) x 8＋咔啦雞腿堡(辣) x 2＋香酥脆薯(大)＋原味蛋撻 x 6＋瓶裝百事可樂」，優惠價754元。