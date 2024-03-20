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肯德基「12顆蛋撻＋點心拼盤」下午茶499元！趁豆漿店停業拚外送

▲中山區曾家豆漿蛋塔媲美肯德基爆紅，不堪民眾大半夜瘋狂排隊「無限期暫停營業」。肯德基趁勢推出「12顆蛋撻＋點心拼盤」下午茶大套餐499元，外送共享中心服務限定優惠，遲到還請吃炸雞。（圖／記者蕭涵云攝）
▲中山區曾家豆漿蛋塔媲美肯德基爆紅，不堪民眾大半夜瘋狂排隊「無限期暫停營業」。肯德基趁勢推出「12顆蛋撻＋點心拼盤」下午茶大套餐499元，外送共享中心服務限定優惠，遲到還請吃炸雞。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

近來一家中山區老字號「曾家豆漿」爆紅，號稱蛋塔媲美肯德基，吸引民眾大半夜凌晨還在排隊，人力不堪負荷、無預警「宣布無限期暫停營業」。肯德基直接不躲了，全新推出「12顆蛋撻＋點心拼盤」下午茶大套餐499元外送限定優惠，給大家滿滿蛋撻還下殺63折，趁豆漿店停業把客人搶回來；還承諾肯德基外送共享中心「全年專業外送25分鐘美味到」，遲到就請吃炸雞。

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受「被豆漿耽誤的蛋塔店」曾家豆漿爆紅影響，長久以來靠蛋撻在台灣速食界立於不敗之地的肯德基，不容「被炸雞耽誤的蛋撻店」封號動搖，趁著「外送共享中心」服務版圖達到擴及涵蓋全台100%外送門市的里程碑，加碼祭出外送優惠套餐54折起活動，讓人眼睛一亮有「12顆蛋撻＋點心拼盤」下午茶大套餐499元回饋好康。

▲任選6入蛋撻禮盒240～282元；任選2入蛋撻組合，80～94元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲有「被炸雞耽誤的蛋撻店」封號的肯德基，怎能容忍蛋撻聲量被碾壓。（圖／記者蕭涵云攝）
肯德基刺激外送消費，即日起至4月22日，推出3組限時外送專屬的優惠套餐，肉肉控必吃的優惠代碼「50390」，爽吃「咔啦脆雞(辣) x 4＋上校雞塊4塊＋香酥脆薯(大)＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(中) x 2」只要399元，超狂54折優惠；漢堡控可鎖定代碼「50389」能吃「咔啦脆雞(辣) x 8＋咔啦雞腿堡(辣) x 2＋香酥脆薯(大)＋原味蛋撻 x 6＋瓶裝百事可樂」64折優惠價754元。

▲肯德基推出外送限定「12顆蛋撻＋點心拼盤」下午茶大套餐499元，滿足蛋撻控。（圖／肯德基提供）
▲肯德基推出外送限定「12顆蛋撻＋點心拼盤」下午茶大套餐499元，滿足蛋撻控。（圖／肯德基提供）
其中，最有吸引力的莫過於蛋撻控絕對不能錯過的「12顆蛋撻＋點心拼盤」下午茶大套餐499元，不用輸入優惠代碼，直接爽吃「原味蛋撻 x 12＋莫札瑞拉起司球 x 3＋大薯＋上校雞塊4塊＋QQ球」只要499元，下殺63折，只在外送限定吃得到，不用漏夜排隊啦。

肯德基還喊出外送共享中心「全年專業外送25分鐘美味到」，宣布外送遲到就請吃炸雞的承諾，即日起至12月30日，只要透過肯德基官方訂餐管道完成的訂單，若外送餐點遲到、未於25分鐘內送達，會以簡訊發送一張咔啦脆雞兌換券至訂購留存的手機號碼，民眾可於下次消費滿99元後兌換。

▲肯德基自建「外送共享中心」拚服務，再祭出限時外送優惠套餐寵客。（圖／肯德基提供）
▲肯德基自建「外送共享中心」拚服務，再祭出限時外送優惠套餐寵客。（圖／肯德基提供）
事實上，肯德基「外送共享中心」於2021籌備、2022年試營運，去年2023年7月正式對外宣布自建品牌外送共享中心於六都成立，前後共歷時兩年時間、投入超過2千萬元的系統設備，首創六都外送服務，將備齊600位外送員，打造專屬肯德基專業車隊，承諾消費者「25分鐘送到家」，有效縮短整體肯德基送餐速度25%。根據業者內部統計數據，使用肯德基外送服務年齡層以20至39歲族群為主力，並觀察到19歲以下消費者使用比例逐年提升。

▲位於台北中山區的「曾家豆漿」最近在社群大獲好評，店內的蛋塔堪稱可以與肯德基一拼。（圖/Google評論）
▲位於台北中山區的「曾家豆漿」最近在社群大獲好評，店內現點現做的蛋塔被民眾譽為可媲美肯德基。（圖/Google評論）
而近來在網路爆紅、號稱蛋塔媲美肯德基的中山區老字號「曾家豆漿」，開業20多年，營業時間為傍晚5點至凌晨2點，是鄰近行天宮捷運站、在地人吃宵夜首選的美食口袋名單，店內現做現賣的蛋塔香氣誘人，本來就是人氣招牌，沒想到無意間吸引美食影音創作者拍片宣傳而聲名大噪，掀起大批民眾半夜凌晨還在排隊，因此受封「被豆漿耽誤的蛋塔店」稱號，短時間內來客數狂增5倍，導致店家無力負荷、本週已「無限期暫停營業」。

▲曾家豆漿店近日因為蛋塔爆紅，人潮狂吸5倍以上，店家不堪負荷，宣布「無期限暫停營業」。（圖/Google評論）
▲曾家豆漿店近日因為蛋塔爆紅，人潮狂吸5倍以上，店家不堪負荷，宣布「無期限暫停營業」。（圖/Google評論）

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