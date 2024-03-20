肯德基「12顆蛋撻＋點心拼盤」下午茶499元！趁豆漿店停業拚外送

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肯德基刺激外送消費，即日起至4月22日，推出3組限時外送專屬的優惠套餐，肉肉控必吃的優惠代碼「50390」，爽吃「咔啦脆雞(辣) x 4＋上校雞塊4塊＋香酥脆薯(大)＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(中) x 2」只要399元，超狂54折優惠；漢堡控可鎖定代碼「50389」能吃「咔啦脆雞(辣) x 8＋咔啦雞腿堡(辣) x 2＋香酥脆薯(大)＋原味蛋撻 x 6＋瓶裝百事可樂」64折優惠價754元。
其中，最有吸引力的莫過於蛋撻控絕對不能錯過的「12顆蛋撻＋點心拼盤」下午茶大套餐499元，不用輸入優惠代碼，直接爽吃「原味蛋撻 x 12＋莫札瑞拉起司球 x 3＋大薯＋上校雞塊4塊＋QQ球」只要499元，下殺63折，只在外送限定吃得到，不用漏夜排隊啦。
肯德基還喊出外送共享中心「全年專業外送25分鐘美味到」，宣布外送遲到就請吃炸雞的承諾，即日起至12月30日，只要透過肯德基官方訂餐管道完成的訂單，若外送餐點遲到、未於25分鐘內送達，會以簡訊發送一張咔啦脆雞兌換券至訂購留存的手機號碼，民眾可於下次消費滿99元後兌換。
事實上，肯德基「外送共享中心」於2021籌備、2022年試營運，去年2023年7月正式對外宣布自建品牌外送共享中心於六都成立，前後共歷時兩年時間、投入超過2千萬元的系統設備，首創六都外送服務，將備齊600位外送員，打造專屬肯德基專業車隊，承諾消費者「25分鐘送到家」，有效縮短整體肯德基送餐速度25%。根據業者內部統計數據，使用肯德基外送服務年齡層以20至39歲族群為主力，並觀察到19歲以下消費者使用比例逐年提升。
而近來在網路爆紅、號稱蛋塔媲美肯德基的中山區老字號「曾家豆漿」，開業20多年，營業時間為傍晚5點至凌晨2點，是鄰近行天宮捷運站、在地人吃宵夜首選的美食口袋名單，店內現做現賣的蛋塔香氣誘人，本來就是人氣招牌，沒想到無意間吸引美食影音創作者拍片宣傳而聲名大噪，掀起大批民眾半夜凌晨還在排隊，因此受封「被豆漿耽誤的蛋塔店」稱號，短時間內來客數狂增5倍，導致店家無力負荷、本週已「無限期暫停營業」。